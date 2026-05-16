Victoria Swarovski startet modisch durch und spricht über ihre neue Fashion-Linie 'Orimei', große Träume und warum Geduld heute wichtiger ist.

Dieser Artikel erzählt von Victoria Swarovski, die derzeit eines der bekanntesten TV-Gesichter ist, und ihrer neuen Fashion-Linie 'Orimei', die sie mit dem deutschen Online-Händler 'About You' entstammt. In dem Interview spricht sie über ihre Liebe zur Mode, das Design der Kollektion und ihre persönlichen Erfahrungen in dieser Branche.

Während ganz Europa gespannt auf das große ESC-Finale wartet, schwingt Victoria Swarovski auch abseits der Bühne für Glamour und Gesprächsstoff. Die TV-Lady startet modisch durch und spricht mit der 'Krone' über ihre neue Fashion-Linie Orimei , große Träume und warum Geduld für sie heute wichtiger ist denn je.

Sie ist momentan eines der bekanntesten TV-Gesichter. Ob bei 'Lets Dance', 'Das Supertalent' oder aktuell beim Eurovision Song Contest: Kristall-Erbin Victoria Swarovski gelingt es, mit ihrem Charme und den trendigen Outfits, alle in den Bann zu ziehen. Mit ihrer eigenen Modelinie Orimei by Victoria Swarovski schlägt sie nun auch modisch ein neues Kapitel auf. Entstanden ist die Kollektion in Zusammenarbeit mit dem deutschen Online-Händler About You.

Das Label Orimei existiert bereits seit 2021 und gilt als Erweiterung ihrer gleichnamigen Beautylinie, die natürliche Inhaltsstoffe mit effektiver Pflege verbindet. Aber warum gerade jetzt der richtige Zeitpunkt war, erzählt sie uns im Interview





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