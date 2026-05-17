Victoria Swarovski offen über Gefühle nach Eurovision Song Contest 2026 und nächsten TV-Auftritt

Victoria Swarovski spricht offen über ihre Gefühle nach dem Eurovision Song Contest 2026 und verrät, dass sie nach der langen Tour schnell Ruhe braucht. Sie hat bereits einen weiteren TV-Auftritt an diesem Freitag angekündigt.

Der Eurovision Song Contest 2026 ist geschafft. Nun spricht Victoria Swarovski offen über ihre Gefühle nach der Mega-Show und wie es weitergeht. DieModerorin meldete sich, nachdem sie den Sieg bekannt gegeben hatte, auf Social Media bei ihren Fans.

Aus Bulgarien gratuliert die Moderatorin.

"Wir haben einen Gewinner! Gratulation DARA! Absolut verdient! Danke für diese unglaublich aufregende Reise!

", schrieb sie und postete einige Fotos vom großen Finale. Nach der intensiven ESC-Woche scheint bei Swarovski jetzt allerdings vor allem eines angesagt zu sein: Schlaf. Ehrlich gesteht sie ihren Fans: "Glücklicher könnte ich nicht sein, aber ich brauche jetzt definitiv etwas Ruhe.

". Viel Zeit zum Durchatmen bleibt der Moderatorin aber nicht. Schon am Freitag (22. Mai) steht für Swarovski der nächste TV-Auftritt an.

Mit den Worten: "Wir sehen uns am Freitag bei Let's Dance" macht sie klar, dass sie schon wieder auf das nächste TV-Ereignis hinfiebert





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