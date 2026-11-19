Moderatorin Victoria Swarovski wurde in Sofia für ihre Arbeit in Entertainment, Mode und Beauty geehrt. Die Auszeichnung folgt auf ihren ESC-Auftritt in Wien.

Die österreichische Moderatorin Victoria Swarovski wurde in der bulgarischen Hauptstadt Sofia bei der Verleihung Glamour Women of the Year mit dem International Talent Award ausgezeichnet. Die 33-Jährige erhielt die Trophäe für ihre Leistungen in den Bereichen Entertainment, Mode und Beauty. Die Ehrung folgt auf ihren großen Auftritt beim Eurovision Song Contest in Wien.

Swarovski ist längst nicht mehr nur im deutschsprachigen Raum ein bekanntes Gesicht. Mit der Auszeichnung wird ihre wachsende internationale Präsenz nun auch offiziell gewürdigt.

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Victoria Swarovski erhält Talent-Preis in Sofia

Victoria Swarovski hat in Sofia den International Talent Award der Veranstaltung Glamour Women of the Year entgegengenommen. Die Preisverleihung ist für die Moderatorin, die als Let's Dance Gesicht bekannt ist, kein Neuland.

Bereits 2023 und 2024 führte Swarovski durch die deutsche Ausgabe der Veranstaltung. Dort überreichte sie Auszeichnungen an Stars wie Kesha, Nina Chuba und Stefanie Giesinger. In diesem Jahr stand sie selbst auf der Bühne und durfte eine der begehrten Trophäen entgegennehmen.

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Geehrt wurde Swarovski für ihre Leistungen in drei Bereichen: Entertainment, Mode und Beauty. Diese Kombination spiegelt die Vielseitigkeit wider, mit der sie seit Jahren vor und hinter der Kamera arbeitet.

Unternehmerische Projekte mit Orimei und About You

Victoria Swarovski ist neben ihrer Arbeit als Moderatorin auch als Unternehmerin aktiv. Ihre Kosmetikmarke Orimei hat sie im Jahr 2020 gegründet, und sie gilt damit als erfolgreiche Geschäftsfrau im Beautybereich.

Im April 2026 brachte Swarovski gemeinsam mit About You ihre erste eigene Modekollektion auf den Markt. Damit erweitert sie ihr Engagement von der Kosmetik auf den Modebereich und zeigt, dass ihre Marken über verschiedene Felder hinweg wachsen.

Im Mai 2026 war Swarovski beim Eurovision Song Contest in Wien an der Seite von Michael Ostrowski als Moderatorin im Einsatz. Der Preis in Sofia wird von ihr deshalb als weiterer Karrierehöhepunkt nach diesem Großereignis eingeordnet.

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Zur Auszeichnung äußerte sich Swarovski persönlich. Sie beschrieb die Ehrung als besondere Ehre für sich und erklärte, dass das vergangene Jahr ihr zahlreiche unvergessliche Erlebnisse sowie neue Möglichkeiten beschert habe.