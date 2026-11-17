Der Verein Gegen Tierfabriken hat Anzeige gegen einen Jagdleiter in Niederösterreich erstattet. Vorwürfe reichen von illegaler Einführung bis zu Tiertransport Verstößen.

Der Verein Gegen Tierfabriken hat am Dienstag, 17. November, umfassende Anzeige gegen einen Jagdleiter in Niederösterreich erstattet. Der Tierschutzverein bezichtigt des Mannes schwerwiegender Verstöße gegen das Tierschutzgesetz und die geltenden Tiertransportvorschriften. Dieser Schritt folgt auf einen Zwischenfall Ende Oktober, bei dem Tierschützer rund 100 Zuchtfasane in engen Kisten auf einem Anhänger vorfanden.

Illegale Einfuhr und Tiertransport Verstöße

Die ursprünglich geplanten Treibjagden mit den exotischen Vögeln wurden nach dem Einschreiten der Polizei abgesagt. Die Fasane sollen aus Ungarn stammen und für die Freisetzung in heimische Jagdreviere vorbereitet worden sein. Der Verein hat nun mehrere konkrete Vorwürfe gegen den zuständigen Jagdleiter erhoben, die den gesamten Prozess der Einfuhr und Vorbereitung betreffen.

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Ein zentraler Kritikpunkt ist die Art und Weise, wie die Vögel transportiert und untergebracht wurden. Der VGT wirft dem Jagdleiter vor, die Tiere über mehrere Stunden in engen Kisten eingesperrt gelassen zu haben. Eine geeignete Voliere für die Unterzeit soll der Verantwortliche nicht besessen haben. Diese Praxis wird vom Verein als grober Verstoß gegen die gesetzlichen Bestimmungen für den Tiertransport eingestuft.

Gesundheitliche Risiken und Newcastle-Krankheit

Neben den physischen Belastungen für die Tiere steht auch die potentielle Gefahr für die einheimische Tierwelt im Fokus der Ermittlungen. Zum Zeitpunkt des Vorfalls gab es in ungarischen Geflügelbetrieben Ausbrüche der hochansteckenden Newcastle-Krankheit. Der Verein befürchtet, dass die importierten Fasane diese Erkrankung übertragen haben könnten.

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Durch das geplante Aussetzen der importierten Fasane hätten sowohl heimische Wildvögel als auch lokale Geflügelbetriebe akut gefährdet werden können. Ob die betroffenen Vögel tatsächlich mit dem Virus infiziert waren, ist laut den aktuellen Ermittlungen nicht bekannt. Die potenzielle Ausbreitung einer solchen Seuche stellt jedoch ein erhebliches Risiko für die Landwirtschaft und die Biodiversität dar.

Schwere Vorwürfe der Tierquälerei

Der VGT-Obmann Martin Balluch war bei dem damaligen Polizeieinsatz persönlich vor Ort und äußerte sich scharf zur Haltung der Tiere. Er bezeichnete das Verhalten des Jagdleiters in vieler Hinsicht als skandalös und sprach eindeutig von Tierquälerei. Die lange Unterbringung der Vögel in den engen Behältern ohne ausreichende Versorgung kritisierte der Tierschützer vehement.

Balluch forderte konsequente Maßnahmen gegen den Verantwortlichen. Sein Hauptanliegen ist der Entzug der Jagdkarte für den betroffenen Jagdleiter. Der Verein sieht in diesen Maßnahmen das einzige angemessene Mittel, um zukünftige Verstöße gegen das Tierschutzgesetz zu verhindern und die Integrität der Jagdausübung zu wahren.

Rückführung und juristische Konsequenzen

Nach dem Polizeieinsatz wurde die Rückführung der rund 100 Fasane nach Ungarn veranlasst. Bis die Vögel tatsächlich ihre Heimat erreichten, vergingen jedoch weitere Stunden, was die Kritik am Transportzeitraum weiter untermauert. Der Verein sieht darin einen weiteren Beleg für die mangelnde Sorgfalt des Jagdleiters.

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Ob der Jagdleiter tatsächlich gegen geltende Gesetze verstoßen hat, müssen nun die zuständigen Behörden prüfen. Eine geeignete juristische Aufarbeitung des Falls ist geplant. Für den Jagdleiter könnte der Fall ein langanhaltendes juristisches Nachspiel haben, das über die bloße Absage der Jagd hinausgeht.