VfL Wolfsburg im Chaos nach dem Abstieg

Der VfL Wolfsburg erlebt nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga eine Zeit der Verwirrung. Der Burgenländer Didi Kühbauer dürfte kein Thema sein.

Der VfL Wolfsburg erlebt nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga eine Zeit der Verwirrung. Der Burgenländer Didi Kühbauer , der zuletzt als heißer Kandidat für den Trainerposten beim VfL galt, dürfte kein Thema sein.

Der VfL verlor das Relegations-Rückspiel gegen Paderborn dramatisch mit 1:2 nach Verlängerung und muss erstmals seit 29 Jahren in die 2. Liga absteigen. Die Niedersachsen spielten fast die komplette Partie in Unterzahl, nachdem sie durch eine Gelb-Rote Karte von Joakim Maehle in Schwierigkeiten geraten waren. Der VfL hatte früh durch Dzenan Pejcinovic in Führung gebracht, aber der Favorit brach danach auseinander.

Paderborn drückte ununterbrochen und fixierte durch Laurin Curda in der 100. Minute den Bundesliga-Aufstieg. Besonders bitter für den VfL ist, dass der Offensivspieler Patrick Wimmer im wichtigen Spiel verletzt fehlte und seinem Team nicht helfen konnte. Für den VfL endet damit eine Horror-Saison im totalen Scherbenhaufen.

Trainer Dieter Hecking steht nach dem Absturz vor dem Aus und es wartet wahrscheinlich ein kompletter Neustart in der 2. Bundesliga





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