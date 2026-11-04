VfGH kippt Social-Media-Regelung für Regierungsmitglieder

Der Verfassungsgerichtshof hat die Nutzung staatlicher Ressourcen für politische Social-Media-Accounts als verfassungswidrig eingestuft. Dies betrifft vor allem Regierungsparteien.

Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat am Mittwoch eine umstrittene Bestimmung im Parteiengesetz aufgehoben, die es Mitgliedern von Bundes- und Landesregierungen ermöglichte, ihre Social-Media -Auftritte mit Hilfe staatlicher Mitarbeiter zu betreiben. Das Höchstgericht stufte diese Praxis als verfassungswidrig ein, da sie gegen das Gebot der Chancengleichheit zwischen politischen Parteien verstößt. Die Regelung wurde auf Antrag der Freiheitlichen Partei Österreichs ( FPÖ) überprüft und nun gekippt.

Aufhebung der Ausnahmebestimmung

Die betroffenen Bestimmungen des Parteiengesetzes erlaubten es Kabinetts- und Büromitarbeitern von Regierungsvertretern, parteinahe Online-Auftritte zu pflegen. Diese Tätigkeit war eigentlich durch das allgemeine Spendenverbot für politische Parteien abgedeckt, welches den Einsatz öffentlicher Bediensteter für private oder parteipolitische Zwecke untersagt. Eine Gesetzesänderung im Jahr 2025 hatte diese Einschränkung jedoch explizit ausgenommen. Der VfGH hat diese Ausnahmeregelung nun als nichtig erklärt und damit die Grundlage für die bisherige Praxis beseitigt.

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Argumentation zur Staatsneutralität

Das Gericht begründete seine Entscheidung mit der staatlichen Verpflichtung zur Neutralität gegenüber allen politischen Gruppierungen, dem sogenannten Äquidistanzgebot. Wenn öffentliche Mittel so eingesetzt werden, dass einzelne Parteien wirtschaftlich unsachlich begünstigt werden, verletzt dies verfassungsrechtliche Standards. Der VfGH führte aus, dass Regierungsparteien im Vergleich zu Oppositionsparteien einen unfairen Vorteil hatten, da sie auf kostenlose Arbeitskraft und Infrastruktur zurückgreifen konnten. Dies stellte eine unverhältnismäßige Förderung dar, die nicht mit demokratischen Prinzipien vereinbar ist.

Grenzen politischer Differenzierung

Zwar dürfen staatliche Förderungen an politische Parteien unterschiedlich ausgestaltet sein, wenn dafür sachliche Kriterien wie die Stärke einer Partei im Nationalrat oder in einem Landtag sprechen. Die bloße Beteiligung an einer Bundes- oder Landesregierung darf jedoch nicht als Rechtfertigung für finanzielle oder personelle Vorteile dienen. Der Verfassungsgerichtshof wies darauf hin, dass selbst die Vorgabe, parteipolitische Inhalte klar von offiziellen Amtshandlungen abzugrenzen, diesen fundamentalen Verstoß gegen die Gleichbehandlung nicht beheben konnte. Die Struktur der Förderung selbst war bereits diskriminierend.

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Folgen für die Medienlandschaft

Durch die Aufhebung der Regelung müssen alle Regierungsmitglieder nun sicherstellen, dass keine öffentlichen Bediensteten mehr für die Pflege ihrer oder ihrer Partei zugeordneter Social-Media-Kanäle tätig sind. Dies betrifft sowohl auf Bundesebene als auch in den Landesregierungen tätige Politiker. Die Konsequenz ist ein sofortiger Stopp dieser Dienstleistung durch den Staat. Alle involvierten Minister und Beamte sind aufgefordert, die Trennung zwischen amtlichen Pflichten und parteipolitischer Kommunikation strikt einzuhalten, um weitere rechtliche Schritte zu vermeiden.

Zukünftige Ausrichtung der Kommunikation

Die Entscheidung des VfGH markiert einen klaren Wendepunkt in der digitalen Kommunikation der österreichischen Politik. In Zukunft müssen sich politische Akteure auf externe Agenturen oder eigene ehrenamtliche Helfer verlassen, falls sie professionelle Unterstützung bei ihren Online-Aktivitäten benötigen. Die Verwendung von Steuergeldern für diese Zwecke ist fortan ausgeschlossen. Diese Maßnahme soll sicherstellen, dass der Staat seinen neutralen Charakter wahrt und keine Partei durch ressourcenintensive Unterstützung im digitalen Raum bevorteilt.