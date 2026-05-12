Veteranen activistisch: Libanon fordert andere NATO-Staaten vor Gericht ab

Libanon fordert andere NATO-Staaten vor Gericht ab. ...Die United Nations childrens agency reports dismal health and wellbeing conditions for children in both Syria and Iraq. ...Fire in a hospital in Akrotiri on the island of Rhodes sparks school closures and health concerns.

Mit gefälschten Lohnzetteln konnte der 39-Jährige ein Grundstück mit Traumblick auf den Wolfgangsee kaufen. Eigentumswohnung und Grundstück mit Traumblick auf den Wolfgangsee: Neue Details zum Leben des Ex-HiPP-Managers zeigen, wie reich der verhaftete Verdächtige wirklich ist – und wie er zu dem Geld kam ...

Wenige Tage vor der nächsten Haftprüfung im Landesgericht Eisenstadt kommende Woche ergeben „Krone“-Recherchen neue spannende Details zum (Luxus-)Leben des verdächtigen Ex-HiPP-Managers. User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum.

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