Verzweifelte Mieterin kämpft gegen Rattenplage und drohende Obdachlosigkeit

Eine schwerkranke Frau und ihre Familie leben in einem maroden Miethaus mit Rattenbefall und drohender Obdachlosigkeit. Trotz mehrfacher Beschwerden beim Vermieter blieben die Zustände unverbessert.

Cornelia G., eine 58-jährige Niederösterreich erin mit schwerer Krankheit, befindet sich in einer verzweifelten Lage. Seit 2022 lebt sie mit ihrem Lebensgefährten und ihrem Sohn in einem maroden Miethaus in Leopoldsdorf, das sie als 'Rattenhaus' bezeichnet.

Die Wohnung ist von erheblichen Mängeln geplagt: undichtes Dach, Rattenbefall in Wänden, Rohren und sogar Stromkabeln, Schimmelbildung und übelriechende Kanalgase. Cornelia G. leidet unter einer chronischen Lungenerkrankung und einer posttraumatischen Belastungsstörung, was die Situation zusätzlich erschwert. Ihr Lebensgefährte ist ebenfalls chronisch krank, und beide beziehen Arbeitslosengeld. Trotz mehrfacher Beschwerden beim Vermieter blieben die Zustände unverbessert.

Der Vermieter reagierte nur unzureichend auf die Mängel, und Reparaturen wurden entweder nicht durchgeführt oder nur mangelhaft ausgeführt. Die Mieterin hat vor einem halben Jahr die Mietzahlung eingestellt, da sie bereits viel eigenes Geld in Notreparaturen investiert hatte. Nun droht der Familie die Obdachlosigkeit, da der Mietvertrag im Juni ausläuft. Cornelia G. sucht dringend eine neue Bleibe in Niederösterreich, idealerweise in der Nähe von Wien, für sich, ihren Partner, ihren Sohn und ihre beiden Hunde.

Sie befürchtet, dass sie ohne eine schnelle Lösung nicht überleben werden. Der Vermieter sieht sich ebenfalls im Dilemma: Er trägt den Mietentgang und kann das Haus nicht reparieren, da ihm der Zugang verwehrt wurde. Er wirft den Mietern vor, die Begutachtung durch einen Sachverständigen verhindert zu haben, um den wahren Zustand des Hauses zu verschleiern. Cornelia G. bestätigt, dass sie dem Vermieter einmal den Zutritt verwehrt hat, um eine unabhängige Bewertung der Situation zu gewährleisten.

Die Situation eskaliert und droht in einer humanitären Krise zu enden. Die Familie ist auf dringende Hilfe angewiesen, um eine neue Unterkunft zu finden und ihre Gesundheit zu schützen. Die Verzweiflung der Mieterin ist groß, und die Zukunft ungewiss. Die mangelnde Reaktion des Vermieters und die fehlende Unterstützung durch Behörden verschärfen die Situation zusätzlich.

Cornelia G. appelliert an die Öffentlichkeit, ihr in dieser Notlage zu helfen und eine Lösung zu finden, bevor es zu spät ist. Die Geschichte verdeutlicht die prekäre Lage vieler Menschen in Österreich, die mit unzumutbaren Wohnverhältnissen und der Angst vor Obdachlosigkeit zu kämpfen haben





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