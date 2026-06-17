Verwaltungsgerichtshof verbietet Alkoholverkauf über Automaten in Linz

Ein Urteil des österreichischen Verwaltungsgerichtshofes untersagt den Verkauf alkoholischer Getränke über unbeaufsichtigte Selbstbedienungsautomaten. Das hat weitreichende Konsequenzen für die sogenannten Automatenshops in Linz und stärkt den Jugendschutz.

Alkohol aus dem Automaten könnte in Linz bald endgültig nicht mehr erhältlich sein. Ein aktuelles Urteil des Verwaltungsungsgerichtshofes sorgt für Klarheit in einer lange umstrittenen Rechtsfrage.

Bisher war es möglich, in sogenannten Automatenshops rund um die Uhr Bier, Wein oder Schnaps über Selbstbedienungsautomaten zu erwerben, ohne dass Mitarbeiter vor Ort waren. Diese Praxis steht nun vor dem Aus. Der Verwaltungsgerichtshof als höchste administrative Instanz in Österreich hat entschieden, dass Räume, die ausschließlich mit solchen Selbstbedienungsautomaten ausgestattet sind und in denen kein Personal anwesend ist, nicht als "Betriebsraum" im Sinne der Gewerbeordnung gelten. Daraus folgt, dass der Verkauf alkoholischer Getränke über diese Automaten grundsätzlich unzulässig ist.

Diese Untersagung gilt unabhäng vom Alter des Käufers und betrifft somit sowohl den Verkauf an Jugendliche als auch an Erwachsene. Die Linzer Stadtpolitik begrüßt das Urteil ausdrücklich. Bürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ) sieht damit die bisherige Position der Stadt bestätigt, dass der Alkoholverkauf in Automatenshops bereits bisher nicht mit der Gewerbeordnung vereinbar war. Der nun vorliegende Spruch des Höchstgerichts mache diese Rechtsauffassung verbindlich klar.

Prammer betont, dass für den wirksamen Schutz von Kindern und Jugendlichen klare Regeln und eine konsequente Durchsetzung notwendig seien. Der einfache, unkontrollierte Zugang zu Alkohol rund um die Uhr über unbeaufsichtigte Automaten sei mit einem effektiven Jugendschutz nicht zu vereinbaren. Wer dennoch alkoholische Getränke über solche Automaten anbietet, dem drohen nun Verwaltungsstrafen von bis zu 2.180 Euro. Die Stadt Linz hat bereits in den letzten Monaten aktiv gegen entsprechende Angebote vorgegangen.

Nach Anzeigen des städtischen Erhebungsdienstes laufen derzeit mehrere Verwaltungsstrafverfahren. Fünf Fälle werden beim Landesverwaltungsgericht behandelt, in weiteren fünf wurden bereits Strafverfügungen erlassen, gegen die von den Betreibern Einspruch erhoben wurde.

Zudem bereitet die Stadt Anzeigen gegen zwei weitere Automatenshops vor. Sicherheitsstadtrat Michael Raml (FPÖ) bezeichnet die Gerichtsentscheidung als wichtigen Beitrag für ein sicheres Linz. Sie bestätige, dass die Stadt mit ihrem bisherigen Vorgehen auf rechtlich sicherem Boden stand. Raml kündigt an, dass die Behörden weiterhin entschlossen gegen illegalen Alkoholausschank via Automaten vorgehen und den Jugendschutz konsequent durchsetzen werden.

Das Urteil hat überregionale Bedeutung, da ähnliche Automaten in anderen Städten und Gemeinden ebenfalls verbreitet sind. Es stellt eine klare Präzedenzentscheidung dar, die den Trend zu vollautomatisierten Verkaufsstellen für regulierte Waren wie Alkohol bremsen könnte. Für die Betreiber solcher Shops bedeutet es das Ende ihres Geschäftsmodells, zumindest sofern sie den Kernbereich - den Verkauf von Alkohol - aufrechterhalten wollen. Möglicherweise müssen sie auf Geschäftsmodelle mit anwesendem Personal umstellen oder den Alkoholverkauf komplett einstellen.

Die Entscheidung unterstreicht die hohe Priorität, die der Gesetzgeber und die Gerichte dem Jugendschutz beim Alkoholausschank beimessen, und schafft endlich die lang erhoffte Rechtsklarheit in dieser umstrittenen Grauzone





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