Jonathan R. wurde schuldig gesprochen, das verheerende Palisades-Feuer in Kalifornien gelegt zu haben. Die Strafe wird im März verkündet. Sachschäden betragen 150 Milliarden Dollar.

Das "Palisades"-Feuer, das im Jänner 2025 zu einer der schlimmsten Naturkatastrophen in der Geschichte des US-Bundesstaats Kalifornien wurde, ist nun juristisch aufgearbeitet. Am Freitag, dem 14. Februar 2025, sprach ein Geschworenengericht in Los Angeles den 30-jährigen früheren Taxifahrer Jonathan R. schuldig. Die Anklage hatte vorgetragen, dass der Angeklagte Zigaretten "böswillig" zur Brandstiftung weggeworfen habe. Diese Handlung gilt als der auslösende Funke für die Katastrophe, die Tage später ihren verheerenden Verlauf nahm.

Verlauf und Details des Schuldspruchs

Der Schuldspruch gegen Jonathan R. wurde im Rahmen eines zweiten Gerichtsverfahrens gefällt. Im ersten Prozess vor fünf Monaten waren die Zwölf Geschworenen nicht zu einem einstimmigen Urteil gekommen; zehn Stimmen sprachen für Freispruch, zwei dagegen. Richterin Anne Hwang erklärte das erste Verfahren am 26. Juni für gescheitert. Der stellvertretende Bundesstaatsanwalt Bill Essayli kündigte an, dass der verurteilte Mann in Haft sitzt und ihm bis zu 40 Jahre Gefängnis drohen. Die tatsächliche Strafhöhe soll am 17. März 2025 verkündet werden.

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In dem am Freitag endenden zweiten Verfahren befanden die Geschworenen den Angeklagten nach nur drei Beratungen in zwei Anklagepunkten für schuldig. Dies umfasst die Zerstörung von Eigentum durch Feuer sowie die eigentliche Brandstiftung. Die Staatsanwaltschaft hatte ihre Argumentation für dieses zweite Verfahren deutlich gestrafft. Sie konzentrierte sich stark auf Beweise, die dartun, dass Jonathan R. der Einzige war, der das Feuer realistischerweise gelegt haben konnte. Andere Ursachen wurden dabei ausdrücklich ausgeschlossen.

Beweislage und Rolle der Verteidigung

Die Beweisführung der Staatsanwaltschaft stützte sich auf technische Daten wie Überwachungsaufnahmen und Standortdaten aus dem Mobiltelefon des Angeklagten. Diese Daten zeigten, dass Jonathan R. als Einziger in der Nähe war, als das Feuer am 1. Jänner an einem Wanderweg in den Santa Monica Mountains ausbrach. Der Gerichtshof untersagte der Verteidigung, mit Beweisen die Rolle der Feuerwehr thematisch in den Vordergrund zu stellen. Dadurch blieb der Fokus konsequent auf dem Verhalten des Angeklagten gerichtet.

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Ein zentrales Element der Anklage war die Interaktion des Angeklagten mit der KI-Software ChatGPT. Während eines Notrufs fragte Jonathan R. den Chatbot, ob er schuld sei, wenn ein Feuer durch seine eigenen Zigaretten entstehe. ChatGPT antwortete bejahend. Die Anklage beschrieb den Angeklagten in beiden Prozessen als Einzelgänger, der einen tiefen Groll gegen die Gesellschaft und insbesondere gegen Reiche gehegt habe. Aus dieser Wut heraus sei der Brand gelegt worden.

Sachschäden und historische Einordnung

Die materiellen Folgen des "Palisades"-Feuers sind immens. Fast eine Woche nach dem initialen Ausbruch flammte das Feuer infolge starker Winde wieder an der Oberfläche auf und entwickelte sich zu einem Großbrand. Bei der Katastrophe kamen zwölf Menschen ums Leben. Der Küstenstadtteil Pacific Palisades wurde vollständig verwüstet, wobei rund 6.800 Gebäude in Flammen aufgingen. Die geschätzten Sachschäden belaufen sich auf 150 Milliarden Dollar, was etwa 137 Milliarden Euro entspricht.

Zusammen mit dem zweiten Brand im Eaton Canyon, der etwa 48 Kilometer östlich ausbrach und 19 Tode sowie die Zerstörung von Altadena verursachte, gilt der Vorfall vom 7. Jänner 2025 als die schlimmste Waldbrandkatastrophe im Bezirk Los Angeles. Sie übertraf den Brand im Griffith Park von 1933, bei dem 29 Menschen starben, deutlich an Schwere. Brandermittler hatten für das "Eaton"-Feuer Funken eines Strommasts als Ursache identifiziert.

Weitere Verfahrensschritte und Hintergrund

Jonathan R., der sowohl die US-amerikanische als auch die französische Staatsbürgerschaft besitzt, wohnte früher selbst in Pacific Palisades. Seit seiner Festnahme in Florida im Oktober 2025 befindet er sich in Haft. In keinem der beiden Prozesse legte er selbst Zeugnis ab. In einer im März bei Gericht eingereichten Erklärung beteuerte er zuvor seine Unschuld. Er bestritt, vorsätzlich ein Feuer gelegt zu haben, und sagte, er habe den Ausbruch vom Hügel aus gesehen, auf den er wegen Neujahrsfeuerwerke gestiegen sei.

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Die Verteidigung, angeführt von Steve Haney, argumentierte stets, dass ihr Mandant zu Unrecht angeklagt sei. Man führe ein Feuerwerk als Auslöser an und behauptete, der Großbrand eine Woche später sei ein eigenständiges Feuer gewesen, das von einer anderen Person gelegt wurde. Haney deutete in Schriftsätzen an, Jonathan R. werde zum Sündenbock für Versäumnisse der Feuerwehr von Los Angeles gemacht. Die Anklage verwies jedoch darauf, dass keine ausreichenden Sachbeweise für andere Urheber vorhanden seien. Jonathan R. ist der Einzige, der wegen eines der beiden Brände angeklagt wurde.