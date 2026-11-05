Verurteilung in Linz: 21-Jährige aus Pasching wegen IS-Terror zu Haftstrafe

Das Landesgericht Linz verurteilte eine 21-Jährige aus Pasching wegen wiederholter IS-Beteiligung zu zweieinhalb Jahren Haft. Die Angeklagte hatte sich weiterhin für den Terrorverband engagiert.

Das Landesgericht Linz hat eine 21-Jährige mit tschetschenischen Wurzeln aus der oberösterreichischen Gemeinde Pasching zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Die junge Frau galt nach einer vorangegangenen Verurteilung weiterhin als unkooperativ und hatte sich angeblich auch in den Jahren 2023 und 2024 aktiv an der Terrormiliz Islamischer Staat beteiligt. Die nächste Strafe folgte nun am Mittwoch im Rahmen einer öffentlichen Verhandlung vor dem Schöffengericht in der Stadt Linz.

细节: IS-Beteiligung und Verbreitung von Propaganda

Die Staatsanwaltschaft wirft der Sozialhilfeempfängerin vor, sich in den Jahren 2023 und 2024 aktiv an der Terrororganisation Islamischer Staat beteiligt zu haben. Dazu gehörte die Verherrlichung der Gruppe sowie die Weitergabe von propogandistischen Materialien. Der Vorwurf umfasst die Anzeige von Videos an mehrere weibliche Jugendliche, die Teil der Szene waren. Diese Inhalte wurden laut den Ermittlungen sowohl in einer Moschee als auch über den Nachrichtendienst Telegram verbreitet.

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Zu den belastenden Beweismitteln sollen sich insbesondere Aufnahmen von Hinrichtungen befunden haben. Der Umgang mit solchen extremistischen Inhalten ist nach dem österreichischen Strafrecht schwerwiegend. Für die Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung sieht das Gesetz generell eine Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren vor. Die konkreten Handlungen der Angeklagten galten als hinreichend belegt, um eine Tatbestandsverletzung anzunehmen.

Die Vorgeschichte: Unbelehrte Wiederholungstäterschaft

Besonders schwer wiegt in diesem Verfahren die Vorgeschichte der Angeklagten. Bereits zum zweiten Mal innerhalb von drei Jahren musste sie sich wegen ihrer Verbindungen zur Terrororganisation vor Gericht verantworten. Eine frühere Verurteilung hielt die junge Frau offensichtlich nicht davon ab, sich weiterhin für den Islamischen Staat zu engagieren und diese zu verherrlichen. Dies deutet auf eine anhaltende und tiefe ideologische Verankerung hin.

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Der Prozess begann mit einem beeindruckenden Bild: Die Angeklagte erschien laut der "Kronen Zeitung" in einem grauen Tschador vor dem Schöffengericht. Dies unterstrich ihre Haltung während des Verfahrens. Die Wiederholungstat führte zu einer deutlichen Reaktion der Justiz, da die vorherige Strafe nicht als ausreichendes deterrent gewertet wurde. Die Behörde ging davon aus, dass eine mildere Behandlung keine Wirkung zeigen würde.

Urteil und rechtliche Konsequenzen

Als Konsequenz für die wiederholten Verstöße verhängte das Linzer Schöffengericht eine unbedingte Haftstrafe von zweieinhalb Jahren gegen die 21-Jährige. Diese Strafe wurde als angemessen erachtet, um die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten und die Ideologie des Islamischen Staat zu bekämpfen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, was bedeutet, dass Rechtsmittel eingelegt werden können.

Die unbedingte Natur der Haftstrafe signalisiert eine harte Linie der Justiz gegenüber Terrorismus-Sympathisanten. Besonders im Kontext der Jugendarbeit und der Prävention in Moscheen ist dies ein deutliches Signal. Die Verbreitung von Hassvideos über digitale Kanäle wie Telegram macht solche Fälle zu einer besonderen Herausforderung für die Strafverfolgungsbehörden. Die Behörden betonen die Notwendigkeit der Überwachung solcher Netzwerke.

Auswirkungen und weitere Schritte

Für die junge Frau aus Pasching bedeutet das Urteil den Eintritt in den Vollzug der Freiheitsstrafe, sobald das Urteil rechtskräftig wird. Die Vorgeschichte zeigt, dass Wiederholungstäter im Bereich des Terrorismus besondere Aufmerksamkeit benötigen. Die Justiz in Oberösterreich zeigt hier Konsequenz, um weitere Anwerbungsversuche der Terrororganisation zu verhindern.

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Das Verfahren verdeutlicht die Herausforderungen im Kampf gegen den online verbreiteten Extremismus. Die Kombination aus physischer Präsenz in Moscheen und digitaler Verbreitung über Messenger-Dienste erfordert eine umfassende Strategie. Weitere Ermittlungen oder Präventionsmaßnahmen in der Region Linz sind wahrscheinlich, um ähnliche Fälle in Zukunft zu vermeiden. Die Rechtskraft des Urteils wird in den kommenden Wochen erwartet.