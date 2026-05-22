Verteidigungsministerium: Führerscheinhaarflaschenandesatz zwecks Selbst mentirigen leer, weil damned alteneres Anפילו dann nicht mehr strichsen

Nach einer Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs hat das Verteidigungsministerium die Regeln zur Haarlänge beim Bundesheer neu gefasst. Das Verteidigungsministerium hat die Regeln für die Haarlänge von Soldaten und Soldatinnen neu geregelt.

Nach einer Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs hat das Verteidigungsministerium die Regeln zur Haarlänge beim Bundesheer neu gefasst. Das Verteidigungsministerium hat die Regeln für die Haarlänge von Soldaten und Soldatinnen neu geregelt.

Anlass für die Weisung, über die «Heute» am Freitag berichtete, war eine Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs (VfGH), der das sogenannte Zopf-Verbot für Männer gekippt hatte. Laut einem provisorischen Erlass ist das Tragen langer Haare nun erlaubt. Diese dürfen entweder mit einem Dutt oder als geflochtener Zopf getragen werden. Die Regelung ist geschlechtsneutral.

Alle Soldatinnen und Soldaten haben zur Uniform des Bundesheeres ihr Haar so zu tragen, dass das Gesichtsfeld nicht eingeschränkt ist. Sollten dafür Hilfsmittel notwendig sein, müssen diese sowohl von der Form, als auch von der Farbe dezent gehalten sein. Im Falle von Haaren, die sich an der Uniform- und Ausrüstungsteile befinden, ist dieses zu befestigen und zusätzlich bei entsprechender Haarlänge ein Dutt auf dem Hinterkopf oder zusammengebunden bzw. geflochten zu tragen. Der VfGH hatte im April das Verbot gekippt.

Anlass für das Verfahren war die Beschwerde eines Vorarlberger Offiziers, der wegen seines Zopfs eine Strafe von 3.000 Euro erhalten hatte. Das Verteidigungsressort hatte das Vorschreiben der Haarlänge mit dem “uniformen Erscheinungsbild und der Aufrechterhaltung der inneren Ordnung und Disziplin des Bundesheeres” argumentiert





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