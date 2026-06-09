Versuchter Mord nach spektakulärer Verfolgungsjagd in Österreich: Anklage gegen 29-Jährigen

Nach einer 160 Kilometer langen Flucht mit der Polizei wird einem 29-jährigen Deutschen in Österreich der Prozess gemacht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem versuchten Mord vor, nachdem er in einer Baustelle beinahe einen Arbeiter erfasst haben soll.

Ein 29-jähriger deutscher Staatsangehöriger steht nach einer spektakulären Verfolgungsjagd in Österreich vor Gericht. Die Ereignisse begannen am 9. Februar in Wels, als sich der Mann einer Verkehrskontrolle entziehen wollte, und führten zu einer rund 160 Kilometer langen Flucht, die erst im nieder österreich ischen Altlengbach endete.

Während der Verfolgung ignorierte der Fahrer zahlreiche Anhalteversuche der Polizei, beschädigte mehrere Streifenwagen und soll wiederholt versucht haben, Polizeifahrzeuge von der Straße zu drängen. Der alleinige Sachschaden an den Einsatzfahrzeugen wird auf über 25.000 Euro geschätzt. Besonders schwerwiegend sind die Vorwürfe zum Auftakt der Flucht: In einem Baustellenbereich soll der Mann mit etwa 150 km/h auf einen Arbeiter zugesteuert sein, der sich nur durch einen Sprung zur Seite retten konnte.

Die Staatsanwaltschaft Wels hat nach Abschluss der Ermittlungen Anklage wegen versuchten Mordes erhoben, da der Beschuldigte weder gebremst noch ausgewichen sein soll. Zusätzlich muss er sich wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt, mehrfacher versuchter schwerer Körperverletzung, schwerer Nötigung und Sachbeschädigung verantworten. Der Verdächtige befindet sich in Untersuchungshaft; ein Prozesstermin steht noch aus. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung





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