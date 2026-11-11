Versuchter Mord in Ungarn: Wiener Mitarbeiter droht lebenslange Haft

Zwei österreichische Staatsbürger stehen vor Gericht wegen versuchten Mordes an ihrem Geschäftspartner in Ungarn. Die Tat endete mit lebensgefährlichen Stichverletzungen und droht mit schwerster Strafe.

Zwei österreichische Staatsbürger müssen sich seit Mittwoch am Wiener Landesgericht wegen versuchten Mordes verantworten. Ein 41-jähriger serbisch-stämmiger Mann und ein 28-jähriger gebürtiger Jordanier stehen im Fokus der Anklage, nachdem sie ihren ehemaligen Geschäftspartner in Ungarn überfallen haben. Der Prozess behandelt einen Vorfall, der aus einer finanziellen Auseinandersetzung resultierte und in einer beinahe tödlichen Gewalttat endete.

Finanzieller Streit als Auslöser der Tat

Der Konflikt entstand innerhalb eines Sicherheitsunternehmens, für das ein vorbestrafter Ungar als Strohmann-Geschäftsführer fungierte. Die beiden Angeklagten waren die eigentlichen Gründer des Unternehmens und werfen dem ungarischen Partner vor, sie um 140.000 Euro betrogen zu haben. Laut Angaben der Staatsanwaltschaft soll der Ungar mehrfach Geld von den Firmenkonten abgezogen haben, bevor er untertauchte. Einer der Angeklagten schrieb kurz vor der Tat an einen Bekannten, dass sie diesen Schaden verursachenden Mann jetzt holen würden.

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Detaillierter Ablauf des Überfalls in Šopron

Am 1. Juni 2025 zündete die Falle in der ungarischen Stadt Šopron. Der Geschäftspartner wurde unter einem falschen Vorwand in ein Café gelockt. Kurz darauf traf ein Mercedes mit Wiener Kennzeichen ein, aus dem vier Männer stiegen. Der 28-jährige Jordanier, der beruflich auch als Gerichtsdolmetscher tätig ist, stürzte sich sofort auf das Opfer und versuchte es gewaltsam in das Fahrzeug zu zwingen. Im Verlauf des Kampfes zog der Jordanier ein Messer und brachte laut Anklage einen wuchtigen Stich in Richtung Brust bei, der jedoch den Oberarm des Opfers traf.

Nach diesem ersten Angriff griff der 41-jährige ehemalige Bauunternehmer ein. Er zog ein Butterflymesser und stach seinem Chef zwei Mal in den Oberkörper. Beide Angeklagten bestreiten zunächst die Absicht zu töten. Der Jordanier behauptet, nicht zugestochen zu haben und sich nicht schuldig zu bekennen. Der 41-Jährige räumt zwar das Stechen ein, gibt jedoch an, er habe nicht die Absicht gehabt, den Mann zu töten.

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Schwere Verletzungen und rechtliche Besonderheiten

Trotz der gegenteiligen Aussagen der Verteidigung hinterließ der Angriff schwere Spuren. Selbst als der Ungar bereits am Boden lag, setzten die Angreifer ihre Gewalt fort und traten auf ihn ein. Erst die Androhung der Einschaltung der Polizei durch Passanten veranlasste die Täter zur Flucht. Das Opfer erlitt eine offene Brusthöhle und eine zerstochene Milz, die chirurgisch entfernt werden musste. Die Gerichtsmedizin klassifizierte die Stichverletzungen als potenziell lebensgefährlich. Eine Staatsanwältin betonte, dass der Überlebende nur glücklichen Fügungen zu verdanken sei.

Ein besonderes rechtliches Detail prägt das Verfahren. Da Österreich seine eigenen Staatsbürger nicht ausliefert, findet der Prozess trotz des Tathergangs in Ungarn in Wien statt. Dies ermöglichte die strafrechtliche Verfolgung der beiden Männer auf österreichischem Boden, obwohl die Tat ausländisches Recht berührt.

Verteidigungsstrategie und anstehende Urteilsfindung

Die Verteidiger bestreiten vor Gericht, dass ihre Mandanten die Tötungsabsicht verfolgten. Sie argumentieren, es sei lediglich geplant gewesen, dem Geschäftspartner eine Abreibung zu verpassen. Ein Anwalt verwies dabei auf verfügbare Videoaufzeichnungen, die den Vorfall dokumentieren sollen. Er betonte, dass Ungarn eines der am besten überwachten Länder sei und der gesamte Vorfall nur 40 Sekunden gedauert habe. Diese kurze Dauer soll die fehlende Tötungsabsicht untermauern.

Gegenüber den Geschworenen erklärte die Staatsanwaltschaft zudem eine rechtliche Besonderheit im Verfahren. Nun muss das Gericht entscheiden, ob die Beweise für versuchten Mord ausreichen. Wegen dieser Tat drohen beiden Angeklagten bis zu 20 Jahre oder sogar lebenslange Haft. Der Prozess wird sich über mehrere Tage erstrecken, wobei die Unschuldsvermutung bis zum finalen Urteil gilt.