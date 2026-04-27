Versteckte Schätze: Die schönsten Gastgärten und Wirtshäuser der Stadt

Entdecken Sie die versteckten Juwelen der Stadt: von tropischen Dschungel-Gärten über moderne Wirtshausküche bis hin zu historischen Gasthäusern mit charmantem Flair. Ein kulinarischer Rundgang durch die vielfältige Gastronomieszene.

Im Hinterhof des Thell, früher bekannt als „Motto“, befindet sich ein kleiner Dschungel voller tropischer Pflanzen und Retro-Gartenmöbel. Die Küche bietet verlässlich gute Klassiker wie überbackene Schinkenfleckerl, während die Bar für exzellente Cocktails sorgt.

Viele Gäste schätzen besonders die außergewöhnliche Wein-Expertise des Patrons Hermann Botolen und die exzellente Küche. Im Inneren des prächtigen Palais Coburgs versteckt sich der traumhafte Gastgarten der Clementine. In diesem legeren Ableger des Gourmetrestaurants Silvio Nickol wird moderne österreichische und internationale Küche serviert. Die Weinkarte ist herausragend und zieht viele Feinschmecker an.

Nicht nur der Salon und sein prächtiger Plafond im Inneren des Museums für angewandte Kunst sind sehenswert, auch der hübsche und charmante Hinterhofgarten auf der Rückseite des Museums ist einen Besuch wert. Hier genießt man gute, moderne Wirtshausküche in solider Qualität. Das Wirtshausjuwel zählt nicht nur zu den ältesten, sondern auch zu den schönsten Gasthäusern der Stadt. Der Gastgarten mit Salettl ist ein Traum – man sitzt unter prachtvollen, alten Kastanien und genießt klassische Wiener Küche in Top-Qualität.

Das Thell, die Clementine und das Wirtshausjuwel sind nur einige Beispiele für die vielfältige Gastronomieszene in der Stadt, die sowohl traditionelle als auch moderne Einflüsse vereint. Jeder dieser Orte bietet eine einzigartige Atmosphäre und kulinarische Highlights, die Besucher begeistern. Die Kombination aus historischem Charme und zeitgemäßer Küche macht diese Lokale zu wahren Juwelen der Stadt





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