Verstappen-Zukunft: Manager äußert sich zu Ausstiegsklausel und Plänen

Max VerstappensManager Raymond Vermeulen spricht über die mögliche Aktivierung einer Ausstiegsklausel, Interesse von Mercedes und McLaren sowie die Prioritäten seines Fahrers.

Die Zukunft von Max Verstappen in der Formel 1 ist Gegenstand intensiver Spekulationen. Sein Vertrag bei Red Bull läuft zwar bis Ende 2028, enthält aber Ausstiegsklausel n.

Eine davon könnte aktiviert werden, falls Verstappen während der Sommerpause nicht unter den ersten drei (oder laut manchen Medien zwei) der Fahrerweltmeisterschaft liegt. Aktuell belegt er nur Platz sieben mit 51 Punkten Rückstand auf den drittplatzierten George Russell. Die sportliche Talfahrt von Red Bull könnte den erfolgshungrigen Star zum Umdenken bringen. Interesse von anderen Teams wie Mercedes, McLaren oder sogar ein möglicher Tausch mit Oscar Piastri werden diskutiert.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff soll Verstappen ein schlechtes finanzielles Angebot unterbreitet haben, während McLaren durch den Wechsel von Verstappens Vertrauensmann Gianpiero Lambiase interessant wird. Red Bull wiederum soll bei Manager Mark Webber nach Piastri erkundigt haben. Verstappens Manager Raymond Vermeulen äußerte sich nun erstmals öffentlich. Er betonte, dass man gerne mit Red Bull weitermachen und Verstappen dort seine Karriere beenden würde.

Zudem sei es wichtig, dass Verstappen stets die Möglichkeit hat, um Siege zu kämpfen. Es sei geplant, die Zukunft noch vor der Sommerpause zu klären. In dieser Zeit stehen noch die Rennen in Spielberg, Silverstone, Spa und Budapest an. Red Bull soll Verstappen eine vorzeitige Vertragsverlängerung bis 2032 angeboten und versucht haben, die Ausstiegsklausel abzukaufen.

Vermeulen ließ jedoch durchblicken, dass sportlicher Erfolg für Verstappen im Vordergrund steht





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