Max Verstappen und George Russell starten trotz eskalierter Rivalität nebeneinander in den Großen Preis von Las Vegas. Die Poleposition sicherte sich der Red-Bull-Fahrer vor dem Mercedes-Piloten.

Max Verstappen und George Russell werden am kommenden Sonntag mit direkter Sichtkontakt in die erste Kurve des Großen Preis von Las Vegas starten. Die beiden Rivalen belegen die Pole-Position und den zweiten Startplatz, was auf der Strecke und in den Medien für massive Aufmerksamkeit sorgt. Dies geschieht unbeschadet eines vorangegangenen Incidents im Training und folgender öffentlicher Anschuldigungen.

Politischer Konflikt vor dem Rennen

Die Spannung zwischen den Formel-1-Piloten ist explizit und emotional aufgeladen. George Russell hat Max Verstappen öffentlich vorwurfsvoll gemacht, da er sich durch ein unfaires Manöver benachteiligt fühlte. Der Mercedes-Fahrer betonte, dass er nicht akzeptiere, unfair behandelt zu werden, während der Gegner sich superior verhalte. Er wolle dem vierfachen Weltmeister deutlich die Stirn bieten und seinen Fahrstil nicht anpassen.

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Max Verstappen wies diese Vorwürfe zurück und erklärte, dass Russell ihn gegen die Barrier gefahren habe. Die Rennkommissare untersuchen den Vorfall und sprachen gegen den niederländischen Rennfahrer eine formelle Verwarnung aus. Die Wortgefechte eskalierten, nachdem Verstappen während eines Überholversuchs die Seite von Russells Fahrzeug berührte, was zu einer leichten Berührung der Chassis führte. Beide Fahrer stehen sich nun direkt gegenüber, bevor das Rennen beginnt.

Startaufstellung und technische Sanktionen

Die erste Startreihe wird ausschließlich von den Kontrahenten gebildet. Max Verstappen sicherte sich die Pole-Position für das Rennen am Sonntagabend in Las Vegas. Seine Position wurde durch eine strategische Regeländerung im Qualifying begünstigt. Kimi Antonelli fuhr die schnellste Runde in der zweiten Qualifying-Sitzung, wurde aber um fünf Startplätze zurückversetzt. Die Sanktion erfolgte aufgrund eines unerlaubten Austauschs des Motors.

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Als direkte Folge der Strafversetzung startet Kimi Antonelli nur vom sechsten Platz. Dies ermöglichte es Max Verstappen und George Russell, die vorderen Positionen zu dominieren. Das technische Versagen von Antonelli sorgte für eine Verschiebung im Feld, die nun die Startaufstellung am Ende bestimmt. Die Pole-Position ist die 51. Karriere-Pole für den Red-Bull-Piloten, was seine Konstanz in der Qualifikation unterstreicht.

Reaktionen und Positionierung im Ranking

Toto Wolff, Teamchef von Mercedes, nahm die angespannte Lage mit Sarkasmus auf. Er spekulierte darüber, dass die Fahrer sich möglicherweise gegenseitig vom Feld fahren könnten, was dem Team gute Unterhaltung verschaffen würde. Wolffs Kommentar diente dazu, den Druck im Team zu nehmen und gleichzeitig die potenzielle Gefahr für den Gegner zu thematisieren. Die Strategie des Teams zielt darauf ab, Punkte für die Konstrukteurswertung zu sichern.

Auf sportlicher Ebene ist die Differenz in der Fahrerwertung gering. Max Verstappen führt vor George Russell mit einem Vorsprung von siebzehn Punkten. Beide Piloten kämpfen noch um den zweiten Platz in der Gesamtwertung hinter dem führenden Fahrer. Das Rennen in Las Vegas ist daher entscheidend für die langfristigen Ambitionen beider Rennfahrer. Ein Sieg könnte die Lücke schließen oder weiter ausweiten.

Hinter den führenden Positionen starten Lando Norris und Isack Hadjar in der zweiten Reihe. Lando Norris repräsentiert das McLaren-Team und Isack Hadjar das zweite Red-Bull-Racing-Team. Die Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Lewis Hamilton enttäuschten im Qualifying und starten nur von den Plätzen elf und zwölf. Das Rennen beginnt in der Nacht auf Sonntag um fünf Uhr MEZ.