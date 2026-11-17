Kärntner Familie erhält nach Intervention der Arbeiterkammer klaglos die vereinbarte Direktleistung. Die Versicherung hatte die Zahlung wegen falscher medizinischer Begriffe verweigert.

Ein achtjähriger Schüler aus Kärnten erlitt nach einem Unfall einen Knochenbruch am Handgelenk. Die zuständige Versicherungsträgerin übernahm zunächst die Kosten für die Behandlung des Bruchs, den Unfallhergang sowie die Begleitung im Krankenhaus. Jedoch verweigerte sie die Auszahlung der vereinbarten Direktleistung in Höhe von knapp 4.300 Euro. Der Grund für diese Zurückhaltung lag in einer Diskrepanz zwischen der tatsächlichen Verletzung und der Bezeichnung in den vorliegenden medizinischen Unterlagen.

Ursache der Zahlungsverweigerung

Die verweigerte Summe entspricht einem festgelegten Pauschalbetrag, der bei spezifischen Verletzungen vertraglich zugesichert ist. In den Dokumenten war jedoch ein Unterarmbruch dokumentiert, anstatt des tatsächlich vorliegenden Handgelenkbruchs. Dieser Unterarmbruch fiel nicht unter den geschützten Leistungskatalog der Police. Die Familie wandte sich an den Konsumentenschutz der Arbeiterkammer Kärnten, um die Angelegenheit zu klären. Die Diskrepanz in der Diagnose führte initially dazu, dass die pauschale Entschädigung nicht ausgezahlt wurde.

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Rolle der Arbeiterkammer Kärnten

Die Konsumentenschützerin der Arbeiterkammer Kärnten, Kathrin Halbherr, wies auf die Bedeutung der Präzision hin. Sie betonte, dass es bei Versicherungsfällen auf jedes einzelne Detail ankommt. Wenn in medizinischen Unterlagen eine andere Verletzung bezeichnet wird, als jene, die tatsächlich vorliegt und vom Versicherungsschutz umfasst ist, kann das weitreichende Folgen haben. Diese Aussage unterstreicht die Notwendigkeit exakter Diagnosen in offiziellen Berichten. Der Konsumentenschutz übernahm die Intervention, um die Interessen der Familie zu vertreten.

Positive Entwicklung und finanzielle Entschädigung

Nach der direkten Intervention durch die Arbeiterkammer kam es zu einer schnellen Wende. Die Versicherung passte ihre Entscheidung an und zahlt die ausstehenden knapp 4.300 Euro schließlich aus. Die Familie erhielt damit die volle, vertraglich vereinbarte Direktleistung. Die Korrektur des Fehlers in den Unterlagen führte zur Anerkennung des Anspruchs. Dies zeigt, dass selbst bei initialen Ablehnungen durch Versicherer eine Lösung gefunden werden kann, wenn kompetente Stellen eingeschaltet werden.

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Präventive Ratschläge für Versicherte

AK-Präsident Günther Goach gibt Verbrauchern konkrete Ratschläge für den Umgang mit ähnlichen Situationen. Er rät dazu, ablehnende Versicherungsentscheidungen bei Unklarheiten immer überprüfen zu lassen. Verbraucher sollten sich nicht mit der ersten Ablehnung zufriedengeben, sondern die Möglichkeiten der Überprüfung nutzen. Dies ist besonders wichtig, wenn es zu Diskrepanzen zwischen medizinischen Befunden und Vertragsleistungen kommt. Die Erfahrung dieses Falles verdeutlicht die Wichtigkeit solcher Maßnahmen.

Rechtliche und versicherungstechnische Implikationen

Der Fall wirft Fragen zur genauen Dokumentation von Verletzungen auf. Medizinische Begriffe sind präzise zu wählen, um Leistungen sicherzustellen. Abweichungen können zu erheblichen finanziellen Einbußen führen, wie die Geschichte des Kärntner Jungen zeigt. Versicherer basieren ihre Zahlungen oft auf kodierten Diagnosen. Daher ist die Übereinstimmung zwischen ärztlichem Befund und Versicherungsunterlagen entscheidend. Bei Uneinigkeiten sollte der Konsumentenschutz kontaktiert werden, um eine faire Klärung zu erreichen.