Verschwundener Familienhund Oskar in Wien – Polizei bittet um Mithilfe

Ein neunjähriger Jack Russell Terrier namens Oskar ist in Wien-Donaustadt verschwunden. Seine Besitzerin Denise bittet verzweifelt um Hinweise auf seinen Verbleib und vermutet einen Diebstahl.

Ein geliebter Familienhund ist in Wien auf mysteriöse Weise verschwunden und seine Besitzerin Denise bittet verzweifelt um Hilfe. Der neunjährige Jack Russell Terrier namens Oskar wurde am Donnerstagnachmittag in der Nähe des BVAEB -Ambulatoriums in Wien - Donaustadt vermisst.

Denise hatte Oskar kurz vor dem Gebäude angebunden, während sie einen Termin wahrnahm. Als sie gegen 16:00 Uhr zurückkehrte, war Oskar spurlos verschwunden. Die anfänglichen Suchbemühungen blieben erfolglos, woraufhin Denise die Polizei kontaktierte und Anzeige wegen Diebstahls erstattete. Sie ist fest davon überzeugt, dass ihr geliebter Vierbeiner entführt wurde und appelliert an die Öffentlichkeit, ihr bei der Suche zu helfen.

Die Verzweiflung von Denise ist groß, nicht nur wegen des Verlusts ihres treuen Begleiters, sondern auch, da ihr Sohn ebenfalls schwer unter dem Verschwinden von Oskar leidet. Sie hat ein emotionales Video veröffentlicht, das verspielte Momente mit Oskar zeigt, in der Hoffnung, dass es Hinweise auf seinen Verbleib liefern könnte. Oskar ist ein schwarz-weiß gefleckter Jack Russell Terrier mit einer besonderen Kennzeichnung: Aufgrund eines Gendefekts hat er etwas längere Beine als üblich.

Er wiegt etwa 10,5 Kilogramm und trug zum Zeitpunkt seines Verschwindens ein schwarzes Geschirr der Marke 'Julius-K9' sowie eine schwarze Leine. Denise betont, dass sie für jeden Hinweis, der zur Auffindung von Oskar führt, äußerst dankbar wäre. Die Anzeige bei der Polizei wurde am späten Donnerstagnachmittag aufgenommen und die Ermittlungen laufen. Die Familie hofft inständig auf eine positive Wendung in diesem traurigen Fall.

Die Situation ist besonders besorgniserregend, da es in letzter Zeit vermehrt zu Hundediebstählen in Wien gekommen ist. Die Polizei rät Hundebesitzern, ihre Tiere auch beim kurzen Anbinden niemals unbeaufsichtigt zu lassen und aufmerksam auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge zu achten. Denise hat zudem einen Aufruf an die Leser der Tageszeitung Heute.at gestartet: Wer Informationen zum Verbleib von Oskar hat oder ihn gesehen hat, soll sich unter der Nummer 0670 400 400 4 melden.

Für Fotos oder Videos, die zur Aufklärung des Falls beitragen, wird eine Belohnung von 50 Euro gezahlt. Die Familie und Freunde von Denise teilen den Aufruf in den sozialen Medien und hoffen, dass die große Reichweite hilft, Oskar schnell wieder nach Hause zu bringen. Die Hoffnung stirbt zuletzt, und Denise gibt nicht auf, ihren geliebten Oskar wieder in die Arme schließen zu können.

Sie bittet alle, die sich an Details zum Verschwinden erinnern oder Hinweise haben, sich umgehend zu melden, um die Suche zu unterstützen und Oskar sicher nach Hause zu bringen. Die Polizei Wien bittet ebenfalls um Mithilfe und nimmt Hinweise entgegen





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