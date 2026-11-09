Verschwundene Patek Philippe nach tödlichem Unfall: Spanische Polizei ermittelt gegen Klaus Rader

Die spanische Guardia Civil untersucht den Diebstahl einer Patek Philippe Uhr im Wert von über 100.000 Euro nach dem tödlichen Unfall des Unternehmers Klaus Rader auf Mallorca.

Am 9. Oktober ereignete sich auf der spanischen Insel Mallorca ein tödlicher Verkehrsunfall, der nun durch eine zweite, schwerwiegende Ermittlungslinie überschattet wird. Der deutsche Unternehmer Klaus Rader kam bei der Teilnahme an der Rallye 550 Challenge ums Leben. Während der Fokus zunächst auf den Umständen des Unfalls mit seinem Porsche GT3 RS lag, rückt seitdem eine verschwundene Luxusuhre in den Mittelpunkt der polizeilichen Ermittlungen. Die spanische Guardia Civil hat ein Verfahren eingeleitet, um den Verbleib der Uhr zu klären, die Rader am Tag seines Todes trug.

Details zum Vorfall und zur Uhr

Laut Berichten der lokalen Zeitung "Última Hora" trug Klaus Rader eine Patek Philippe, deren Marktwert mehr als 100.000 Euro betrug. Zeugen haben die Uhr noch am Morgen des 9. Oktober, kurz vor dem tödlichen Unfall, an seinem Handgelenk gesichtet. Der 63-Jährige fuhr als Vorausfahrer in einem weißen Porsche GT3 RS. Nach dem Zusammenstoß und der anschließenden Bergung des Verstorbenen war die wertvolle Uhr jedoch nicht mehr auffindbar. Die Angehörigen des Unternehmers sollen kurz nach der Bekanntgabe des Unfalls am Unfallort eingetroffen sein. Zu diesem Zeitpunkt war die Uhr bereits spurlos verschwunden. Auch bei der Bergung des Leichnams konnte sie nicht geborgen werden.

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Reaktionen der Familie und rechtliche Schritte

Die Familie des verstorbenen Geschäftsmannes geht schwerwiegend von einem Diebstahl aus. Es wird berichtet, dass Klaus Rader die teure Patek Philippe regelmäßig trug und sie kaum ablegte, was den plötzlichen Verschwinden noch rätselhafter macht. Nachdem die Uhr nicht wieder aufgetaucht war, beauftragten die Hinterbliebenen Anwälte, um ihre Rechte zu wahren. Gleichzeitig erstatteten sie offiziell Anzeige bei der spanischen Guardia Civil. Die Staatsanwaltschaft prüft nun verschiedene Szenarien, um die Ursache für das Verschwinden der Uhr zu ermitteln. Ein zentraler Aspekt ist die Frage, ob die Uhr nach dem Unfall oder bereits während des Rettungseinsatzes gestohlen wurde.

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Hintergrund zum Unternehmer und seiner Karriere

Klaus Rader war nicht nur passionierter Motorsportler, sondern auch ein erfolgreicher Geschäftsmann, der sich im Gastronomiebereich einen Namen gemacht hat. Im Jahr 1999 gründete er gemeinsam mit Friedemann Findeis die Restaurantkette L'Osteria. Der erste Standort öffnete seine Türen in Nürnberg und entwickelte sich in den folgenden Jahren zu einem international bekannten Unternehmen. Die Partnerschaft der beiden Gründer prägte die Marke maßgeblich. Rader hinterlässt eine große Familie, darunter seine Ehefrau Viktoria, die 42 Jahre alt ist. Zudem sind sechs Kinder von Rader bekannt, die nun ohne ihren Vater auskommen müssen.

Private Lebensumstände und aktuelle Situation

Die Tragödie trifft die Familie in einer besonders emotionalen Phase. Erst Ende Juni hatte sich das Ehepaar Rader auf Mallorca zum zweiten Mal das Jawort gegeben. Die Wahl des Insel-Settings für die Eheschließung unterstreicht die persönliche Verbindung des Unternehmers zur spanischen Region, in der nun die Ermittlungen laufen. Die lokale Presse berichtet ausführlich über die Ermittlungen der spanischen Behörden. Es bleibt abzuwarten, ob die Guardia Civil die Uhr sichern kann, um den Fall voranzutreiben. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Uhr ein begehrtes Ziel für Täter geworden sein könnte, insbesondere da sie am Unfallort leicht zugänglich war. Der Fall zeigt die verwerflichen Seiten, die sich hinter einem öffentlichen Unfallereignis verbergen können.