Verschärfung des Vorgehens gegen Sozialleistungsbetrug in Österreich

Österreich verstärkt seine Bemühungen zur Bekämpfung von Sozialleistungsbetrug. Neue Zahlen zeigen einen deutlichen Anstieg der Anzeigen und aufgedeckten Schadenssummen. Der Fokus liegt verstärkt auf Wien und ausländischen Staatsbürgern, wobei auch langjährige Betrugsfälle aufgedeckt wurden. Ziel ist die Glaubwürdigkeit und Finanzierbarkeit des Sozialsystems zu sichern.

Betrug mit unseren Sozialleistungen ist kein Kavaliersdelikt. Seit 2016 haben sich die Anzeigen verzwölffacht, und nun wird das Vorgehen gegen unrechtmäßige Bezieher von Mindestsicherung , Pension en und ähnlichen Leistungen noch härter gestaltet. Die Schwerpunkte der Ermittlungen liegen dabei auf Wien und Personen ohne österreich ische Staatsbürgerschaft. Teilweise wurden auf diese Weise über viele Jahre hinweg Pension en für Verstorbene bezogen.

In einem vergleichsweise wohlhabenden Staat wie Österreich gibt es glücklicherweise eine Vielzahl an Sozialleistungen. Diese reichen von der weitgehend kostenfreien Gesundheitsversorgung über finanzielle Absicherung bei Arbeitslosigkeit bis hin zu Familienbeihilfen, Kindergeld und Mindestsicherung. Während die überwiegende Mehrheit der Leistungsempfänger diese auf legale Weise bezieht, gibt es leider auch Personen, die das System auf dreiste Weise ausnutzen.

Diese Sozialleistungsbetrüger standen im Mittelpunkt eines Gipfels, zu dem Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) ins Bundeskriminalamt nach Wien geladen hatte. Gemeinsam mit Vertretern betroffener Organisationen wie dem AMS, der ÖGK und der PVA sowie anderen Ministerien wurde erörtert, wie Betrug künftig schneller erkannt und verhindert werden kann. Dieser Gipfel markiert den Auftakt eines für 2026 geplanten Schwerpunkts der Polizei. Es geht um die Glaubwürdigkeit, Gerechtigkeit und Finanzierbarkeit unseres Sozialsystems. Die Aufklärung in diesem Bereich schreitet stetig voran und das Netz wird immer dichter.

Die während des Gipfels veröffentlichten Zahlen sind besorgniserregend. Im Jahr 2025 wurde ein aufgedeckter Schaden von insgesamt 22,8 Millionen Euro verzeichnet, was einem Anstieg von 24,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Anzahl der Anzeigen stieg von 4865 auf 6062. Dieser Anstieg wird jedoch auf verstärkte Ermittlungstätigkeiten und die enge Kooperation mit dem AMS, der ÖGK und anderen Institutionen zurückgeführt, wie betont wird.

Obwohl Wien mit rund 22 Prozent der österreichischen Bevölkerung nur einen Teil der Gesamteinwohnerschaft ausmacht, entfallen auf die Bundeshauptstadt 43 Prozent der Anzeigen im Bereich Sozialleistungsbetrug, was 2625 Fällen entspricht. Von den insgesamt 6191 Tatverdächtigen sind 74,5 Prozent Ausländer ohne österreichische Staatsbürgerschaft (4610 Personen), während 25,5 Prozent Österreicher sind. Angeführt wird die Statistik nach Österreichern von Ukrainern (1049 Verdächtige), gefolgt von Syrern (737), Serben (499) und Afghanen (343).

Der Leiter der Taskforce, Gerald Tatzgern, nannte einige Beispiele. Ein bosnischer Staatsbürger bezog beispielsweise 20 Jahre lang die Pension seiner längst verstorbenen Ehefrau, indem er wiederholt gefälschte Nachweise einreichte. Am Flughafen wurden Personen angetroffen, die Pflegegeld der Stufe 7 bezogen, obwohl sie offensichtlich dazu nicht berechtigt waren und selbstständig gehen konnten. Die hohe Zahl an Ukrainern erklärt sich durch eine genauere Überprüfung von verschleierten Besitztümern und Pensionen aus der Heimat. Positiv hervorzuheben ist, dass die Aufklärungsquote laut Generaldirektor für öffentliche Sicherheit, Franz Ruf, um 25 Prozent gesteigert werden konnte.

Vor knapp acht Jahren wurde die Taskforce Sozialleistungsbetrug (SOLBE) eingerichtet. Seitdem hat sie einen Gesamtschaden in Höhe von 158 Millionen Euro aufgedeckt. Spezialisten des Bundeskriminalamtes arbeiten eng mit den Landeskriminalämtern und geschulten Polizisten zusammen, um Missbrauch zu bekämpfen und präventiv tätig zu werden. Während im Jahr 2016 lediglich 472 Anzeigen wegen Missbrauchs von Sozialleistungen verzeichnet wurden, stieg diese Zahl im Jahr 2025 auf 6062 Fälle – eine fast verzwölffachung. Man möchte das engmaschige System, das bereits gut funktioniert, nachhaltig weiterentwickeln und vertiefen, so Andreas Holzer, Leiter des Bundeskriminalamtes. Nur so könne Unterstützung für jene gewährleistet werden, die sie tatsächlich benötigen.

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