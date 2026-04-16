Verschärftes Waffengesetz tritt in Kraft: Mehr Sicherheit durch erweiterte Kontrollen und strengere Auflagen

Am 28. April tritt der zweite Teil der Novelle des österreichischen Waffengesetzes in Kraft. Die neuen Regelungen zielen auf eine deutliche Erhöhung der Sicherheit ab, insbesondere durch erweiterte Kontrollbefugnisse der Polizei und strengere Voraussetzungen für Waffenbesitzer. Ziel ist Prävention statt Reaktion auf Gewalttaten.

Im Juni 2025 hat die Regierung auf den Plan gerufen: ÖVP, SPÖ und NEOS versprachen damals, nach einer derartigen Schreckenstat nicht einfach zur Tagesordnung überzugehen. Ein neues Waffengesetz war die Antwort auf die besorgniserregende Zunahme von Gewaltverbrechen und das dringende Bedürfnis nach einem gesteigerten Schutz der Bevölkerung.

Die nun in Kraft tretende Novelle des Waffengesetzes stellt eine signifikante Verschärfung der bisherigen Bestimmungen dar und wird in zwei Phasen umgesetzt, um eine reibungslose Implementierung zu gewährleisten und gleichzeitig die Sicherheit auf höchstem Niveau zu halten. Der erste Teil der Novelle trat bereits mit 1. November 2025 in Kraft und beinhaltete bereits deutlich strengere Regeln für den Erwerb und Besitz von Schusswaffen. Diese erste Stufe diente dazu, die grundlegenden Mechanismen für eine verbesserte Überwachung und Registrierung zu etablieren und gleichzeitig erste Anzeichen für eine erhöhte Wachsamkeit im Umgang mit potenziell gefährlichen Gegenständen zu setzen. Es war ein erster Schritt, der die Notwendigkeit weiterer Maßnahmen unterstrich und den Weg für die nun folgende, noch umfassendere Überarbeitung ebnete. Der zweite Teil der Novelle, der am 28. April in Kraft tritt, bringt weitere, noch restriktivere Verschärfungen mit sich. Diese zusätzlichen Maßnahmen sind darauf ausgelegt, Lücken zu schließen und die Effektivität der Sicherheitsbehörden weiter zu stärken. Anlässlich dessen kommentierte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) die Notwendigkeit und die Zielsetzung der Novelle mit klaren Worten: „Das klare Ziel dieser Novelle ist ein Mehr an Sicherheit.“ Diese Aussage unterstreicht die Priorität, die die Regierung der Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit beimisst. Besonders spannend und von großer Bedeutung sind dabei die erweiterten Kontrollbefugnisse, die der Polizei nun eingeräumt werden. So sind Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes ermächtigt, Schulen und Kindergärten sowie deren unmittelbaren Umkreis zu kontrollieren. Diese Befugnis ist ein deutliches Signal dafür, dass der Schutz von Orten, an denen sich besonders schutzbedürftige Personen aufhalten, oberste Priorität hat. Die Ausdehnung der Kontrollmöglichkeiten auf diese sensiblen Bereiche ist eine direkte Reaktion auf die Angst und Besorgnis, die durch vergangene Vorfälle hervorgerufen wurden. Um eine missbräuchliche Anwendung dieser erweiterten Befugnisse auszuschließen, ist jedoch stets ein konkreter Verdacht auf die missbräuchliche Verwendung von Waffen oder Kriegsmaterial erforderlich, wie die Regelungen vorsehen. Dies gewährleistet, dass die Kontrollen gezielt und begründet erfolgen und die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger gewahrt bleiben. Die Umsetzung der Novelle erforderte umfangreiche technische Vorarbeiten, insbesondere im Hinblick auf die Registrierung und Erfassung im zentralen Waffenregister. Die Expertinnen und Experten des Innenministeriums haben daher in den vergangenen Monaten intensiv an der technischen und administrativen Realisierung dieser komplexen Aufgabe gearbeitet und diese nun zum Abschluss gebracht. Diese technische Infrastruktur ist essenziell für die effektive Überwachung und Kontrolle des Waffenbesitzes und ermöglicht eine schnelle und präzise Abfrage von relevanten Daten im Bedarfsfall. Staatssekretär im Innenministerium, Jörg Leichtfried (SPÖ), ergänzte und betonte die inhaltliche Ausrichtung der Novelle: „Mit der Umsetzung der Novelle des Waffengesetzes setzen wir ein klares Zeichen: Der Schutz von Menschenleben hat Vorrang vor freiem Zugang zu Waffen.“ Diese Aussage unterstreicht die grundsätzliche Haltung der Regierung, dass die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger über anderen Interessen steht. „Der Fokus liegt dabei auf Prävention statt Reaktion“, so Leichtfried weiter. Dieses proaktive Herangehen an das Problem der Waffengewalt soll durch die neuen Regelungen gestärkt werden. „Sicherheit beginnt damit, dass man genauer hinschaut, bevor man Verantwortung in Form einer Waffe vergibt.“ Diese Metapher verdeutlicht, dass der Zugang zu Waffen strenger geprüft werden muss, um zu verhindern, dass diese in die falschen Hände geraten. „Mit der neuen Regelung schließen wir nicht die Tür für legalen Waffenbesitz, sondern geben den Schlüssel nur noch jenen, die wirklich vertrauenswürdig sind.“ Diese Formulierung verdeutlicht, dass es sich nicht um ein pauschales Verbot handelt, sondern um eine gezielte Einschränkung für jene, die potenziell eine Gefahr darstellen könnten. Die Novelle zielt darauf ab, ein Umfeld zu schaffen, in dem Sicherheit und Vertrauen Hand in Hand gehen und in dem legale Waffenbesitzer durch sorgfältige Überprüfung und Registrierung Teil einer umfassenden Sicherheitsstrategie sind





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