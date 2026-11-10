Verschärfte Kontrollen: Polizei verhindert Schmuggel illegaler Pyrotechnik nach Wien

Polizeidirektor Michael Takács kündigt vor Silvester harte Maßnahmen gegen den illegalen Import von Feuerwerk aus Tschechien an. 4.000 Fälle wurden bereits registriert.

Die Wiener Behörden und ihre tschechischen Partner haben ihre Kontrollaktivitäten rund um den Transport illegaler Pyrotechnik massiv ausgeweitet. Bundespolizeidirektor Michael Takács gab am Dienstag, dem 10. November, auf einer Pressekonferenz am Bahnhof Wien-Floridsdorf bekannt, dass in diesem Jahr bereits 4.000 Delikte im Zusammenhang mit verbotenen Feuerwerkskörpern registriert wurden. Allein in der Bundeshauptstadt Wien belief sich diese Zahl auf 700 Vorfälle. Mit diesen Maßnahmen sollen die Gefahren für Passagiere und Bahnpersonal vor der Silvester nacht effektiv gebannt werden.

Strategische Schwerpunkte der Bahnpolizei

Die koordinierte Aktion konzentriert sich primär auf Züge, die von Tschechien nach Wien verkehren. Neben den Hauptbahnhöfen Floridsdorf und Praterstern werden auch Kontrollen an den Staatsgrenzen durchgeführt. Bundespolizeidirektor Michael Takács bestätigte, dass bis zum Ende des Jahres rund 300 sogenannte Zugstreifen geplant sind. Bei diesen Einsätzen begleiten Polizeibeamte die Züge aus Tschechien nach Österreich. Die Kontrollen erfolgen dabei in enger Absprache und Kooperation mit dem Personal der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB).

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Um die Effektivität der Maßnahmen zu steigern, wurde im laufenden Jahr ein detaillierter Leitfaden für ÖBB-Mitarbeiter entwickelt. Dieser Leitfaden hat das konkrete Ziel, das Personal dabei zu unterstützen, verdächtige Verhaltensweisen oder Gegenstände schneller zu identifizieren. Sobald solche Fälle bemerkt werden, ist eine unverzügliche Meldung an die Polizei vorgeschrieben. Dieser proaktive Ansatz soll die Lücke zwischen der Entdeckung des Verdachts und dem Eingreifen der Behörden schließen und so die Sicherheit im öffentlichen Nahverkehr gewährleisten.

Akteure und internationale Zusammenarbeit

Die strategische Ausrichtung der Kampagne wird von hochrangigen Vertretern aus Politik und Verwaltung getragen. An der Besichtigung vor Ort waren neben Bundespolizeidirektor Michael Takács auch Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl von der ÖVP zugegen. Auf tschechischer Seite unterstützte der stellvertretende Polizeipräsident Tomáš Lerch die österreichischen Kollegen bei der Koordinierung. Zudem war Manfred Ihle, der Oberkommandant der Bereitschaftseinheit Wien, mit vor Ort, um die operative Umsetzung auf den Gleisen zu gewährleisten.

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Michaela Huber, die Geschäftsführerin der ÖBB, unterstrich die Dringlichkeit der Lage für das Unternehmen und seine Kunden. Sie betonte, dass es für das Personal und die Fahrgäste von massiver Bedeutung sei, den Transport pyrotechnischer Gegenstände in den Süden zu unterbinden. Die illegalen Waren werden überwiegend in Tschechien erworben und anschließend entweder über die grüne Grenze oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Österreich geschmuggelt. Die Kooperation zwischen den verschiedenen Sicherheitsbehörden stellt somit einen zentralen Pfeiler der Präventionsstrategie dar.

Methoden der Schmuggler und Zielgruppen

Manfred Ihle erklärte, dass die gefundenen verbotenen Gegenstände teilweise weiterverkauft oder an Dritte weitergegeben werden. Die Schmuggler nutzen eine Vielzahl von Verstecken, um den Transport zu erschweren. Neben dem Verbergen in Taschen und Rucksäcken werden auch andere Sitzplätze in den Zügen als Aufbewahrungsort genutzt. Ihle wies darauf hin, dass die Pyrotechnik oft irgendwo im Zug versteckt wird, was die Suche für die Beamten erschwert. Sobald solche Gegenstände entdeckt werden, bringen die Beamten die verbotene Ware möglichst rasch aus dem Zug, um das Risiko zu minimieren.

Statistisch gesehen erwischt die Polizei besonders häufig Jugendliche im Alter zwischen zwölf und achtzehn Jahren mit illegaler Pyrotechnik. Die Konsequenzen des Besitzes und der Verwendung können jedoch weit schwerwiegender sein als vermutet. Die Behörden warnen eindringlich vor den Gefahren, da bereits erste Schwerstverletzte im laufenden Jahr zu verzeichnen waren. Bundespolizeidirektor Michael Takács appellierte daran, dass niemand verletzt werden darf und setzt daher auf eine Null-Toleranz-Politik gegenüber dem Schmuggel und dem weiteren Verkauf dieser gefährlichen Gegenstände.

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Auswirkungen und fortlaufende Maßnahmen

Die verschärften Kontrollen zielen darauf ab, die Lieferketten für illegale Feuerwerkskörper effektiv zu durchtrennen. Durch die verstärkten Zugstreifen und die enge Zusammenarbeit mit der tschechischen Polizei soll der Nachschub für den Schwarzmarkt gestoppt werden. Dies hat direkte Auswirkungen auf die Sicherheit im öffentlichen Raum in Wien und den umliegenden Bundesländern. Die Maßnahmen dienen nicht nur der Prävention von Unfällen, sondern auch der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung.

Die Behörden planen, den verstärkten Einsatz von Polizei und Kontrolldiensten voraussichtlich bis nach Silvester aufrechtzuerhalten. Die Erfahrung der vergangenen Monate zeigt, dass der Bedarf an diesen Sicherheitsmaßnahmen in der Vorweihnachts- und Neujahrszeit besonders hoch ist. Die Kombination aus physischen Kontrollen, Schulungen für Bahnpersonal und internationaler Kooperation soll sicherstellen, dass die Risiken für die Bevölkerung minimiert werden. Die klare Botschaft der Behörden ist dabei eindeutig: Der Versuch, illegale Pyrotechnik einzuführen, wird konsequent geahndet und die Sicherheit der Fahrgäste hat höchste Priorität bei allen eingesetzten Ressourcen.