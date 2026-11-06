Veronica Ferres nach Trennung von Carsten Maschmeyer: Dreharbeiten in Salzburg

Nach über 15 Ehejahren ist Schluss: Veronica Ferres und Carsten Maschmeyer haben sich getrennt. Die Schauspielerin konzentriert sich nun auf ihre Karriere.

Nach mehr als 15 gemeinsamen Jahren ist die Ehe der Schauspielerin Veronica Ferres (61) und des Unternehmers Carsten Maschmeyer Geschichte. Die Trennung wurde Ende August öffentlich. Während Carsten Maschmeyer offenbar bereits wieder in weiblicher Begleitung gesehen wird, widmet sich Veronica Ferres vor allem ihrer beruflichen Laufbahn.

Veronica Ferres verbrachte den gesamten Oktober für Dreharbeiten in Salzburg. Trotz eines dicht gefüllten Terminkalenders fand die 61-Jährige Zeit, die österreichische Mozartstadt zu genießen. Der Umzug in die Arbeit wirkt damit wie ihre Antwort auf das Ende der Beziehung.

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Veronica Ferres zeigt ihre Lieblingsorte in Salzburg

Veronica Ferres gewährte ihren Fans auf Instagram private Einblicke in ihren Aufenthalt in Salzburg. Den Anfang machte ein Video, in dem die Schauspielerin ihre persönlichen Lieblingsplätze in der Stadt vorstellt. Dazu gehören unter anderem das Café Tomaselli, das Domquartier und der Kapuzinerberg.

Die Aufnahmen zeigen, wie Veronica Ferres den Aufenthalt in Österreich nutzt, um neue Kraft zu sammeln. Ihre Auswahl bleibt dabei bewusst bei bekannten Orten der Stadt, die sich für Spaziergänge und Pausen eignen. Der Beitrag verbindet Berufsalltag und persönliche Auszeit.

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Fotos von Carsten Maschmeyer sorgen für Aufsehen

Carsten Maschmeyer wurde in den USA laut einem Bericht der Zeitung Krone Händchen haltend mit einer anderen Frau fotografiert. Die Aufnahmen sorgten in den vergangenen Tagen für Aufmerksamkeit, während Veronica Ferres in Salzburg arbeitete. Bei den Bildern handelt es sich um Momentaufnahmen, deren Hintergrund sich aus dem vorliegenden Bericht nicht weiter ableiten lässt.

Veronica Ferres hat sich zu den Fotos von Carsten Maschmeyer bislang nicht öffentlich geäußert. Laut deutschen Medien, darunter die Bunte, soll sie auf entsprechende Anfragen jedoch überrascht reagiert haben. Eine offizielle Stellungnahme beider Seiten liegt bisher nicht vor.

Veronica Ferres setzt auf neue Projekte

Ob Veronica Ferres selbst bereits wieder offen für eine neue Liebe ist, bleibt laut den vorliegenden Informationen offen. Die Schauspielerin scheint ihre Energie derzeit lieber in neue Projekte zu investieren. Ihr beruflicher Fokus steht damit klar im Vordergrund.

Für Fans und Medien rückt damit die Arbeit von Veronica Ferres in den Mittelpunkt, nicht das Privatleben des Ex-Mannes. Die Dreharbeiten in Salzburg und die Präsenz auf Instagram zeigen, wie die Schauspielerin nach der Trennung Schritt für Schritt wieder in den Alltag zurückfindet. Weitere Termine oder Projektdetails nennt der Bericht nicht.