Vermisster Stefan W. aus Salzburg in Ungarn aufgefunden

Der seit Montag vermisste Stefan W. aus dem Salzburger Pinzgau wurde lebend in Ungarn gefunden. Die Caritas meldet seine Sicherheit nach der Suche.

Stefan W. aus dem Salzburg er Pinzgau wurde nach Tagen der Unsicherheit lebend in Ungarn aufgefunden. Der 38-Jährige, der seit dem vergangenen Montag als vermisst gemeldet war, ist wohlauf und wird nun von Mitarbeitern der Caritas abgeholt. Die tagelange Suche nach dem Mann mit Down-Syndrom und Autismus hat ein glückliches Ende gefunden, wobei sich die Vermutungen der Polizei bestätigten.

Sicherer Fundort in Ungarn bestätigt

Die Caritas bestätigte am Donnerstag, dass Stefan W. bereits am Mittwochabend in Ungarn gefunden wurde. Die Organisation teilte mit, dass der Betreffende gesund ist und das Team sich auf den Weg macht, um ihn zu holen und zurück ins Dorf St. Anton in Bruck an der Großglocknerstraße zu bringen. Diese Meldung der Caritas löste große Erleichterung aus, da die Situation lange Zeit unklar war.

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Reiseweg über öffentliche Verkehrsmittel

Stefan W. sollte ursprünglich nach Zell am See fahren, kam dort jedoch nie an. Stattdessen legte er Hunderte Kilometer zurück und erreichte Ungarn. Zeugen hatten ihn am Montag kurz vor 11 Uhr am Salzburger Hauptbahnhof gesehen, bevor seine Spur verblasste. Die Polizei vermutete lange, dass er mit den öffentlichen Verkehrsmitteln über seine Haltestelle hinausgefahren war.

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Schwierigkeiten durch Autismus und Down-Syndrom

Die Sorge um die Sicherheit des 38-Jährigen war besonders groß, da er nicht in der Lage ist, sich durch gesprochene Sprache zu verständigen. Er kann weder lesen noch schreiben und wohnt im Caritas-Dorf St. Anton. Diese Einschränkungen erschwerten die Suche erheblich, da er nicht in der Lage war, um Hilfe zu rufen oder seinen Aufenthaltsort zu kommunizieren.

Dank an die Bevölkerung und nächste Schritte

Die Caritas bedankte sich öffentlich bei der Bevölkerung für die Unterstützung während der Suchaktion. Die genauen Umstände seines Aufenthalts in Ungarn bleiben aus Rücksicht auf seine Privatsphäre unveröffentlicht. Fest steht jedoch, dass die Suche beendet ist und Stefan W. nun in die Obhut seiner Betreuer übergeben wird, um wieder nach Hause zu kommen.