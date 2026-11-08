Vermisster Pensionist Anton Prutsch: Fahndung nach steirischem Camper in Kroatien intensiviert

Die Suche nach dem 78-jährigen Anton Prutsch in Kroatien läuft auf Hochtouren. Seit Ende Oktober ist der Pensionist spurlos verschwunden. Polizei bittet um Hinweise.

Die Behörden in Kroatien und Österreich führen derzeit intensive Suchmaßnahmen durch, um den seit Tagen vermissten steirischen Pensionisten Anton Prutsch zu finden. Der 78-Jährige war Ende Oktober mit seinem Wohnmobil zur Fischerei gereist, seitdem ist jede Spur von ihm verloren gegangen. Die Polizei hat daraufhin eine umfassende Auslandsfahndung eingeleitet, um den Verbleib des Südoststeirers zu klären.

Seit Anfang des aktuellen Monats besteht kein Kontakt mehr zu Anton Prutsch. Der letzte gesicherte Hinweis auf seine Existenz stammt vom 31. Oktober. An diesem Tag wurde der Mann in der nordkroatischen Stadt Prelog auf einem Campingplatz gesichtet. Seit diesem Zeitpunkt ist unklar, wo sich der Mann genau befindet, was die Sorgen seiner Angehörigen und der Ermittler täglich größer werden lässt.

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Detaillierte Umstände der Abreise und des Aufenthalts

Anton Prutsch trat am 31. Oktober die Reise von seinem Wohnort Fehring aus an. Er nutzte dafür ein weißes Wohnmobil, das er mit führte. Das Ziel der Reise war Kroatien, wo er seiner Leidenschaft zum Angeln nachgehen wollte. Die Fahrt führte ihn nach Norden, direkt in die Region Prelog.

Zusätzlich zu seinem Fahrzeug und dem notwendigen Fangzubehör hatte der Pensionist auch ein Fahrrad in seiner Ausstattung. Bei der Durchsicht der letzten bekannten Position wurde festgestellt, dass sowohl das Wohnmobil als auch das Fahrrad gemeinsam mit dem Eigentümer verschwunden sind. Es gibt derzeit keine Anhaltspunkte dafür, dass er das Fahrzeug vor Ort abgestellt hat.

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Position der Familie und die Suche nach Kontakt

Der Abbruch der Kommunikation erfolgte vor mehr als einer Woche. Anton Prutsch ging in dieser Zeit nicht mehr auf Nachrichten oder Anrufe ein. Die Sorge in der Familie wuchs schnell, da keine vernünftige Erklärung für das Schweigen gefunden werden konnte. Der Kontaktabbruch markiert den Wendepunkt, an dem die Vermisstensuche offiziell eskalierte.

Zu den nächsten Angehörigen zählt die Tochter des Vermissten, die bekannte Strafverteidigerin Karin Prutsch. Sie wurde bereits informiert, als die Kommunikation zusammenbrach. Als juristisch versierte Person ist sie eng in die Koordination der Hilfsmaßnahmen eingebunden. Die Familie hofft auf jede noch so kleine Fährte, die zum Wiederauffinden führen könnte.

Aktueller Stand der Fahndung und nächste Schritte

Die zuständige Polizei hat die Lage ernst genommen und die Fahndungsinstrumente aktiviert. Eine Auslandsfahndung stellt sicher, dass die Informationen international weitergegeben werden und die lokalen Kräfte in Kroatien spezifische Anweisungen erhalten. Dennoch gibt es bisher keine konkreten Hinweise auf den Verbleib des 78-Jährigen. Die Ermittler schließen keine Möglichkeiten aus.

Die Öffentlichkeit wird aufgefordert, wachsam zu sein und eventuelle Erkenntnisse zu melden. Hinweise auf den Aufenthaltsort von Anton Prutsch können bei jeder Polizeiinspektion in Österreich oder den beteiligten Stellen in Kroatien eingereicht werden. Die Online-Community 'Österreich findet euch' hat die Fakten bereits verbreitet, um die Reichweite der Suche zu maximieren. Jeder Zeuge kann eine entscheidende Rolle spielen.

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Die Situation bleibt hochdynamisch, da Zeit ein kritischer Faktor ist. Die Kombination aus dem Verschwinden von Fahrzeug und Person ohne Spuren deutet auf ein unerwartetes Ereignis hin. Die Behörden arbeiten rund um die Uhr daran, die Lücke zwischen dem letzten Sichtungsort in Prelog und dem jetzigen Zeitpunkt zu schließen. Die Angehörigen warten auf jede positive Nachricht.