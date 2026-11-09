Vermisster pensionierter Fischer tot gefunden: Trauer um Vater aus Fehring

Die Suche nach dem vermissten 77-jährigen Fischer aus Fehring endet traurig. Sein Wohnmobil wurde in Slowenien gefunden, der Mann verstarb darin. Details zur Ermittlung.

Die steirische Rechtsanwältin Karin Prutsch-Lang hat nun die schmerzliche Bestätigung erhalten, dass ihr Vater tot aufgefunden wurde. Der 77-jährige Pensionist aus der Stadt Fehring war im Oktober mit seinem Wohnmobil in die Slowenien und Kroatien aufgebrochen, kehrte jedoch nicht mehr in die Heimat zurück. Nach tagelangen Sorgen und einer intensiven Suchaktion bestätigt sich nun die tragische Gewissheit für die Familie.

Zeremonielle Aufbruche in den Süden

Der 77-jährige Mann, ein leidenschaftlicher Fischer, verließ Fehring Ende Oktober, um seiner Hobbys in den südlichen Nachbarländern nachzugehen. Er beabsichtigte eine Tour durch die Regionen Slowenien und Kroatien. Die Familie hatteInitially große Hoffnung auf eine baldige Rückkehr gesetzt, doch diese zerstreute sich zusehends, als keine Nachrichten vom Reisenden eingingen. Um die Suche zu intensivieren, setzte die Familie Karin Prutsch-Lang eine Belohnung von 5.000 Euro für Hinweise auf den Verbleib des Vermissten aus.

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Letzte Sichtkontakte und Ortung

Die letzten gesicherten Sichtkontakte mit dem 77-Jährigen liegen Ende Oktober zurück. Am 30. Oktober wurde er in Adrijanci in Slowenien gesichtet. Einen Tag später, am 31. Oktober, war er auf einem Campingplatz in Prelog in Kroatien zu sehen. Zusätzlich unterstützte eine Handypeilung die Suche, die auf den Nordosten Kroatiens als möglichen Verweilort des Mannes hinwies. Trotz dieser Hinweise blieb seine genaue Position zunächst unklar.

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Tragischer Fund in Slowenien

Der Wendepunkt in der Recherche erfolgte durch die Lokalisierung des Wohnmobils in Lendava, Slowenien. Die dortigen Behörden und Suchteams stellten fest, dass sich der vermisste Mann nicht mehr an Bord befand. Karin Prutsch-Lang teilte der Presse mit, dass ihr Vater tot im Wohnmobil gefunden wurde. Die Umstände, unter denen der 77-Jährige verstarb, sind derzeit noch nicht vollständig aufgeklärt. Es bleibt abzuwarten, ob weitere forensische Untersuchungen Klarheit schaffen werden.

Anfrage nach Suizid und Suchenbeendigung

Die Anwälting bittet die Öffentlichkeit und die Suchteams nunmehr darum, die intensiven Bemühungen zur Suche nach ihrem Vater einzustellen. In einer öffentlichen Erklärung verwies sie darauf, dass Nachrichtenagenturen in der Regel nicht über Selbsttötungen berichten, es sei denn, besondere Umstände liegen vor. Diese Situation scheint hier gegeben zu sein, da die Familie um Aufmerksamkeit bittet. Die rechtlichen und ermittlerischen Schritte zur offiziellen Bestätigung des Todesfalls stehen noch aus.