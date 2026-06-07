Vermisste Wanderin nach zwei Wochen im malaysischen Dschungel lebend aufgefunden

Eine 49-jährige Wanderin wurde nach zwei Wochen im dichten Regenwald Malaysias von indigenen Fischern gerettet. Sie überlebte durch Trinken aus Flüssen und das Essen von Beeren und Pflanzen, erlitt dabei aber leichte Verletzungen.

Die 49-jährige Wanderin Jaslinda Saludin überlebte nach tagelangem Verschwinden im dichten Dschungel Malaysia s. Sie war allein aufgebrochen, um den Berg Gunung Batu Putih zu besteigen, Teil der anspruchsvollen Trans-Spencer-Chapman-Tour im Titiwangsa-Gebirge.

Nach ihrem Aufbruch wurde sie als vermisst gemeldet, was eine große Suchaktion auslöste. Trotz des Einsatzes von Hubschraubern und einer Spezialeinheit der Rettungskräfte blieb die Frau zunächst unauffindig. Erst als indigene Fischer sie in einem Waldgebiet nahe der Kleinstadt Tapah im Bundesstaat Perak entdeckten, kam die Wende. Saludin gab an, während ihrer Zeit in der Wildnis Wasser aus Flüssen getrunken sowie Beeren und Pflanzen gegessen zu haben.

Bei ihrer Rettung wies sie leichte Verletzungen auf, darunter einige Wunden am Kopf. Sie wurde in ein Kranki..





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