Vermisste Malteserhündin 'Lucy': Finderlohn von 1.000 Euro ausgesetzt

Seit über einer Woche wird die Malteserhündin 'Lucy' in Hamburg vermisst. Sie wurde von einer unbekannten Frau mitgenommen. Der Besitzer setzt nun eine Belohnung aus und bittet um Hinweise.

Seit dem 5. April ist die Malteser hündin ' Lucy ' verschwunden. Sie stand kurz alleine auf der Straße, als eine Frau in einem weißen Auto anhielt und sie mitnahm. Seit Ostersonntag wird ' Lucy ' in Wilhelmsburg gesucht, doch auch neun Tage nach dem rätselhaften Verschwinden fehlt von ihr jede Spur. Besitzer Sasa Z. erhöht nun den Druck und setzt einen Finderlohn von 1.000 Euro für den Fund der Hündin aus.

Die Sorge um 'Lucy' wächst mit jedem Tag. Der Hundebesitzer sucht unermüdlich nach seinem Tier, hängt Flyer auf und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Sasa Z. (40) schilderte, wie seine Hündin am Sonntag, dem 5. April, im Bereich Kudlichstraße/Herweghstraße plötzlich verschwand. Er kann noch immer kaum fassen, was geschah. Gegen 14.15 Uhr war Sasa Z. mit 'Lucy' spazieren. Er erzählte, dass er kurz ein Gacki-Sackerl holen musste und Lucy kurz an der Straße stehen ließ. Als er zurückkam, war Lucy verschwunden. Z. suchte stundenlang in der Nachbarschaft, doch ohne Erfolg.

Am Sonntagabend erfuhr er von einem skurrilen Ereignis: Sein Nachbar hatte eine etwa 30-jährige, große, schlanke, dunkelhaarige Frau in dunkler Kleidung gesehen, die mit ihrem Auto durch die Straße fuhr, wo 'Lucy' stand. Die Frau fragte den Nachbarn, wessen Hund das sei. Weil der Nachbar es nicht wusste, telefonierte die Frau und sagte dann, sie nehme den Hund vorübergehend mit. Daraufhin nahm sie Lucy ins Auto und fuhr davon.

Obwohl 'Lucy' gechippt und registriert ist, fehlt über eine Woche später jede Spur. Die Hündin ist auf eine andere Person registriert, dennoch passte Sasa Z. immer wieder auf Lucy auf, wenn er Zeit hatte, so auch diesmal. Die Halterin sagte, sie hätte nicht gedacht, dass es so enden würde und versteht nicht, warum die Frau den Hund nicht zurückgibt oder sich bei Polizei oder Tierheimen meldet. Es wurden alle umliegenden Tierheime angerufen und Flyer verteilt.

Sasa Z. geht davon aus, dass die Frau 'Lucy' in guter Absicht mitnahm, um sie in Sicherheit zu bringen. Trotzdem möchte er seinen Hund zurück. Er hat bereits Anzeige bei der Polizei erstattet. Die Besitzerin versucht, optimistisch zu bleiben und meldete 'Lucy' auch bei 'PetCard'. Sasa Z. wird alles versuchen, bis 'Lucy' zurückkehrt. Um die Hündin nach Hause zu holen, setzt er auf den Finderlohn. Wer Hinweise hat, soll sich dringend melden. 'Lucy' ist beige-weiß, sehr flauschig, wiegt 3,9 Kilo und hat eine auffällige Stelle mit weniger Haaren an der linken Vorderpfote. Beim Laufen zeigt ihre Rute nach oben, außerdem leidet sie an einer Stauballergie. Die Hündin ist gechippt und registriert. Hinweise nimmt Sasa Z. entgegen





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