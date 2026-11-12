Vermisste Britin auf Marella Voyager: Tui-Kreuzfahrt unterbrochen

Eine 72-jährige britische Urlauberin ist vom Tui-Schiff Marella Voyager im Atlantik verschwunden. Trotz intensiver Suche bleiben die Ermittlungen erfolglos.

Eine 72-jährige britische Staatsbürgerin ist während einer Kreuzfahrt der Marke Marella Cruises auf dem Atlantik spurlos verschwunden. Das Schiff Marella Voyager des Anbieters Tui befand sich auf einerRoute von Málaga in Richtung Karibik, als die Passagierin am späten Montagnachmittag zum letzten Mal lebend gesehen wurde. Bis heute fehlen jegliche Spuren der vermissten Frau.

Alarm durch unbelegtes Bett

Der Vorfall wurde am Dienstagabend durch einen Kabinensteward entdeckt, der feststellte, dass das Bett der 72-Jährigen in der Nacht nicht benutzt worden war. Um 21 Uhr ordnete die Schiffsleitung an, dass sich rund 2.000 Passagiere an vier Sammelstellen einfanden, um ihre Bordkarten scannen zu lassen. Ein Crewmitglied erklärte gegenüber der Daily Mail, dies sei die einzige Methode, um den Verbleib der Person zu klären. Die komplette Durchsuchung des Schiffes blieb jedoch ohne Ergebnis.

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Schwere Wetterbedingungen im Atlantik

Zum Zeitpunkt des Unglücks tobte ein schwerer Sturm über dem Atlantik, der die Sicht und die Rettungsbemühungen erschwerte. Ein Passagier berichtete in sozialen Medien, in 20 Jahren Kreuzfahrten noch nie so eine raue See erlebt zu haben. Andere Zeugen beschrieben einen gewaltigen Knall und das Schiefiegen des Schiffes. Trotz dieser Bedingungen betonte ein Tui-Sprecher, dass es keine Anzeichen dafür gebe, dass das Wetter eine Rolle beim Verschwinden gespielt habe. Das Unternehmen wertet derzeit die Überwachungskameras aus.

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Engagement der US-Küstenwache

Da sich die Marella Voyager bereits etwa 885 Kilometer vom möglichen Unglücksort entfernt hat, kann sie nicht mehr umkehren. Kapitän Silviu Mitrea bestätigte am Mittwochabend per Durchsage, dass die Passagierin weiterhin vermisst wird. Die US-Küstenwache in Norfolk, Virginia, hat Schiffe in der Region angewiesen, nach der Frau Ausschau zu halten. Die Crew führte sofort die entsprechenden Suchmaßnahmen durch, doch die Lage bleibt kritisch.

Reaktion der Behörden und Angehörigen

Die Identität der Frau wurde bisher nicht öffentlich gemacht, doch das britische Außenministerium bestätigte gegenüber der Daily Mail, dass es sich um eine Britin handelt. Ihre Familie wird betreut und steht in engem Kontakt mit den Behörden. Marella Cruises betonte, dass ihre Gedanken in dieser schwierigen Zeit bei den Angehörigen seien. Das Unternehmen unterstützt die Ermittlungen der zuständigen Stellen vollumfänglich.