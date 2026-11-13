Vermissensfall Martin D.: Umfangreiche Suchaktion in Graz-Fernitz

Seit dem 8. November vermisst die Polizei in Graz-Fernitz den 39-jährigen Martin D. Spezialhunde durchkämmen das Gebiet, doch die Fahndung bleibt bislang ohne Ergebnis.

Seit dem 8. November wird in der Steiermark nach dem 39-jährigen Martin D. aus Grambach gefahndet, da von dem Mann jede Spur fehlt. Seine Freunde haben ihn zuletzt am vergangenen Sonntag am Busbahnhof in der Nähe von Fernitz gesichtet, woraufhin eine intensive Suche gestartet wurde. Die Situation bleibt für die Angehörigen und die Einsatzkräfte weiterhin unklar und spannungsgeladen, da der Mann bis heute nicht aufgetaucht ist.

Mantrailinghunde verfolgen Geruchsspur

Die Polizei Graz und der Verein Rettungshunde Graz haben ihre gemeinsamen Bemühungen zur Lokalisierung des Vermissten intensiviert. Bei einer speziellen Suchaktion am vergangenen Dienstag kamen hierfür spezielle Mantrailinghunde zum Einsatz, um der Geruchsspur des 39-Jährigen zu folgen. Die Hunde nahmen die Spur am Bahnhof auf, die Suche musste jedoch aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse in den Nachstunden abgebrochen werden.

Also read Straflandesgericht Graz: 47-jähriger Kroate wegen sexueller Belästigung angeklagt

Auch die am darauffolgenden Tag fortgesetzten Suchmaßnahmen blieben zunächst ohne Ergebnis. Erst am Donnerstag gelang es den Hundestaffeln, den Geruch des Mannes zu einem spezifischen Ort zu verfolgen, an dem sich auch sein Mobiltelefon zuletzt angemeldet hatte. Dies markiert einen wichtigen Schritt in der Fahndung, da nun ein konkreter Fokus auf dieses Areal gelegt werden konnte.

Tiefgreifende Absuche des Waldgebiets

Das betroffene Waldstück wurde daraufhin von der Polizei und der Feuerwehr in einem großangelegten Einsatz absuchend durchkämmen. Um den Suchradius abzudecken, kamen auch Boote auf dem nahen Gewässer zum Einsatz, um das Ufer und das Wasser selbst zu kontrollieren. Des Weiteren hielt man auch auf einer im Fluss befindlichen Insel Nachschau, um jede mögliche Zuflucht des Vermissten ausschließen zu können.

Advertisement

Neben den professionellen Einsatzkräften hatten sich auch Freunde des 39-Jährigen aktiv an der Suche beteiligt, um alle Ressourcen zu bündeln. Trotz dieser breiten Unterstützung blieb der Vermisste weiterhin verschwunden, was die Dringlichkeit der Lage unterstreicht. Eine weitere Suchhundestaffel rückte dann am Freitag erneut aus, da der Verein Rettungshunde Graz ankündigt, nicht aufzugeben und die Fahndung weiterzuführen.

Beschreibung und Kontaktmöglichkeiten

Auf der Plattform Österreich findet euch wird weiterhin nach Martin D. gesucht, um die Öffentlichkeit in die Fahndung einzubinden. Bei konkreten Hinweisen soll sich die Bevölkerung direkt an die Polizei wenden, um die Suche zu unterstützen. Der Verein bietet für Angehörige vermisster Personen zudem Kontaktmöglichkeiten an, um Informationen zu koordinieren.

Der 39-Jährige wird als 1,70 bis 1,75 Meter groß beschrieben und hat dunkelbraune Haare sowie einen Vollbart. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug Martin D. eine schwarz-grüne Jacke und schwarze Sneaker. Zudem habe er einen blauen Rucksack bei sich getragen, was als wichtiges Erkennungsmerkmal für die Öffentlichkeit dient, um potenzielle Sichtungen zu identifizieren.