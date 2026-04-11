Vermissen Katzen ihre Besitzer wirklich? Neue Studie gibt Aufschluss

Eine britische Studie untersucht das Verhalten von Katzen im Vergleich zu Hunden und Kleinkindern, um zu ermitteln, ob Katzen ihre Besitzer vermissen und wie sie auf Trennungen reagieren.

Wirst du von deiner Katze eigentlich vermisst? Eine britische Studie hat sich zur Aufgabe gemacht, das Verhalten der Katze mit Hunden und Kleinkindern zu vergleichen, um sie besser zu verstehen. Hunde gelten nicht umsonst als der 'beste Freund'. Forscher haben sich allerdings die Frage gestellt, ob Katze n tatsächlich egal ist, wer ihnen das Futter gibt oder wer sie streichelt.

Katzen sind zwar die beliebtesten Haustiere, aber die Zuneigung des Tieres zum Besitzer ist nicht unbedingt mit großer Liebe gleichzusetzen, sondern eher mit der angenehmen Routine und der berechenbaren Umgebung. Katzen kann man guten Gewissens ein paar Stunden alleine lassen, da sie weniger Aufmerksamkeit fordern und sich nicht so stark an alltägliche Routinen binden wie Hunde. Sie müssen auch nicht zwangsläufig trainiert und erzogen werden. 'Katze ist eben Katze' – so lautet oft die Devise. Diese scheinbar einfache Frage beschäftigt Forscher schon lange, ohne dass eine endgültige Antwort gefunden wurde. Während beim Hund ein eindeutiges 'JA' als Antwort bewiesen werden kann, gestaltet sich die Situation bei Katzen deutlich komplexer. Katzen schätzen Vertrauen und Stetigkeit, doch es ist schwer zu sagen, ob dies auf eine tiefe emotionale Bindung zum Menschen zurückzuführen ist oder einfach nur auf Gewohnheit basiert. Die Katze spielt lieber mit ihrem Halter als mit einer fremden Person, was aber auch an der Vertrautheit und Berechenbarkeit des Halters liegen könnte, denn Katzen stehen in keinem ähnlichen Abhängigkeitsverhältnis zu uns wie Hunde. Eine Studie untersuchte das Verhalten von 14 verschiedenen Wohnungskatzen nach einer Trennung von ihren Besitzern. Die Katzen wurden einmal für 30 Minuten und einmal für vier Stunden alleine gelassen. Die Ergebnisse waren überraschend: Die Katzen zeigten weder Stress noch Anzeichen von Unwohlsein. Erst bei der Rückkehr des Besitzers, besonders nach längerer Abwesenheit, äußerten sie sich durch vermehrtes Schnurren und forderten eine sanfte Begrüßung ein. Dies deutet darauf hin, dass Katzen längere Trennungsphasen durchaus wahrnehmen und bei der Rückkehr des Besitzers ihre Bindung erneuern möchten. Allerdings zeigten die Studien auch, dass jede achte Katze auf eine Trennung sensibel reagieren kann. Einige Katzen miauen laut, urinieren außerhalb der Katzentoilette oder zerstören Gegenstände. Dies unterstreicht die Individualität von Katzen und die Notwendigkeit, ihre individuellen Bedürfnisse zu verstehen und zu berücksichtigen. Es ist also wichtig, das Verhalten der Katze zu beobachten und zu berücksichtigen, um eine gute Beziehung zu ihr aufzubauen und sicherzustellen, dass sie sich wohlfühlt





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