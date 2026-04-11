Verlust des Wissens: Wie die Lehrplan-Entrümpelung das kritische Denken gefährdet

Ein Gastkommentar analysiert die Folgen der Lehrplanreformen und die damit verbundene Abwertung von Wissen zugunsten von Kompetenzen. Der Autor kritisiert die daraus resultierenden Wissensdefizite bei Studierenden und die Auswirkungen auf das kritische Denken.

Seit Jahren wird vom Bildung sministerium eine Entrümpelung der Lehrpläne gefordert. Diese Entwicklung betrifft primär geisteswissenschaftliche Fächer wie Geschichte, Literatur und Sprachen, zuletzt auch Latein. Der Fokus hat sich zunehmend von der Vermittlung von Wissen hin zur Förderung von Kompetenzen verschoben.

Auf Gebieten, in denen historisches Wissen für das Verständnis komplexer Texte, politischer Zusammenhänge und kultureller Ereignisse, einschließlich der Gegenwart, unerlässlich ist, hat dies zu erheblichen Wissens- und Verständnisdefiziten bei Studienanfängern geführt. Diese Defizite versuchte man an Universitäten durch Crash-Kurse in Kulturgeschichte auszugleichen. Die Unkenntnis grundlegender historischer Fakten ist dabei symptomatisch. Aussagen wie „Das Mittelalter war im 17. Jahrhundert“, „Hitler war ein hoher General im Dritten Reich“ oder „Der Erste Weltkrieg wurde von Deutschland gewonnen“ sind keine Seltenheit. Dieses Phänomen ist jedoch nur ein Symptom eines tiefergehenden Problems: Die Trennung zwischen Wissenserwerb und Kompetenzentwicklung, die lange Zeit üblich war, aber wenig sinnvoll, ist eine Hauptursache für die Erosion jener Fähigkeiten, die kritisches Denken ermöglichen. Grundlegende Kompetenzen wie sinnerfassendes Lesen und sinnvermittelndes Schreiben sind oft nur unzureichend vorhanden. Selbst kurze Texte überfordern viele junge Menschen, die Ironie, Humor, Satire und Mehrdeutigkeit nicht mehr erkennen. Das Fehlen dieser Fähigkeiten erschwert das Verständnis komplexer literarischer und wissenschaftlicher Texte und beeinträchtigt das politische Urteilsvermögen. Dies betrifft auch den Umgang mit Verschwörungserzählungen, Esoterik und Fake News. \Die Fokussierung auf Kompetenzen in AHS und Universitäten hat sich als wenig erfolgreich erwiesen, obwohl die Idee grundsätzlich sinnvoll war. Die negativen Folgen dieser Umstellung wurden im Bildungsministerium und in den Medien kaum wahrgenommen, sondern stillschweigend übergangen. Kritische Stimmen wurden oft abgewehrt, und die Lehr- und Studienpläne blieben weitgehend wirkungslos. Viele Studienanfänger sind mit dem Lesen, Verstehen und Schreiben komplexer Texte überfordert. Besonders deutlich wird dies an der Deutsch-Matura, bei der Gattungen wie Meinungsrede oder Leserbrief im Mittelpunkt stehen. Bereits das Lesen von Qualitätszeitungen stellt für viele derart „Ausgebildete“ eine Zumutung dar. Die jahrelange öffentliche Abwertung bestimmter Wissensinhalte und die allgemeine Unsicherheit bezüglich der Kriterien der „Entrümpelung“ haben nachhaltigere Auswirkungen gehabt als jede gut gemeinte Kompetenzorientierung. Wer heute junge Studierende nach grundlegenden Kenntnissen etwa der Bibel oder der Mythologie fragt, erntet oft nur Neugierde für weitgehend unbekanntes Terrain. Auch die Bedeutung dieser ehemaligen Kernbestände der Allgemeinbildung wird aufgrund ihrer ständigen öffentlichen Abwertung als „Gerümpel“ zunehmend in Frage gestellt. \Die Reaktion der Bildungspolitik erfolgt oft durch Schlagwörter, Worthülsen und Phrasen wie „zukunftsfit“, „kritisches Denken“ oder „Demokratie lernen“. Dabei könnte kritisches Denken durch die Auseinandersetzung mit „schwierigen“ Klassikern der modernen österreichischen Literatur nachhaltiger gefördert werden. Dies erfordert jedoch, dass der Deutschunterricht nicht zu einem belanglosen Allerweltsfach degradiert wird und grundlegende historisch ausgerichtete Fächer nicht weiter ausgedünnt werden. Die Behauptung, dass bestimmte Fächer in der modernen Welt nicht benötigt würden, wird oft angeführt. Die Ausbildung in Fächern wie Latein hingegen, die Anstrengung, Disziplin und Mühe erfordert, fördert sprachliche Kompetenzen, die sich positiv auf Ausdrucksfähigkeit, das Verständnis grammatischer Strukturen und das allgemeine Sprachverständnis auswirken. Letztlich geht es auch um die „ästhetische Erziehung des Menschen“ im Sinne Schillers





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