Verlosung: Skipässe für acht österreichische Skiregionen gewinnen

Verlose Skipässe für Axamer Lizum, Stuhleck, KitzSki und mehr. Nimm am Gewinnspiel bis zum 30. November teil und sichere dir Wintertage in Österreich.

Ein Wettbewerb bietet die Chance auf kostenlose Skipässe in acht bedeutenden Skiregionen Österreich s. Die Teilnahme läuft bis zum 30.11.2026. Interessierte können sich im digitalen Formular für ein gewünschtes Gebiet bewerben. Der Preis richtet sich an alle Wintersportler.

Umfangreiche Skilandschaft in Österreich

Österreich verfügt über rund 2.500 Lifte für Wintersportler. Mehr als 23.000 Hektar Pisten stehen zur Verfügung. Jeder sechste Skitag weltweit findet hier statt. Kinder lernen hier oft früher Skifahren als Radfahren. Olympiasieger werden in diesen Bergen geboren. Der Kaiserschmarrn schmeckt auf den Hütten besonders gut.

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Axamer Lizum und Hauser Kaibling

Die Axamer Lizum liegt 20 Minuten von Innsbruck. Sie bietet über 40 Pistenkilometer. Legendäre Olympiaabfahrten erwarten die Besucher. Freeriden ist hier vielfältig möglich. Ein ganzjähriges Eventprogramm belebt den Berg. Partys und internationale Wettbewerbe finden statt. Der Hauser Kaibling liegt auf 2.015 Metern Höhe. Er ist Teil der 4-Berge-Skischaukel Schladming. 123 Pistenkilometer warten auf Nutzer. Das Panorama zeigt das gesamte Ennstal.

Hinterstoder im Süden Oberösterreichs ist sportlich geprägt. 40 Pistenkilometer führen abwärts. Die Hannes-Trinkl-Abfahrt ist legendär. Die Höss Totale ist 7,4 Kilometer lang. 1.400 Höhenmeter überwindet diese Strecke. Der Sunny Kids Park ist der größte in Oberösterreich. Hier starten Kinder ihre Skikarriere.

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SKI plus CITY und KitzSki

Der SKI plus CITY Pass vereint zwölf Gebiete. 265 Pistenkilometer und 108 Bahnen zählen dazu. Kultur und Sightseeing in Innsbruck sind möglich. Die Streif ist weltbekannt. KitzSki bietet weitere Möglichkeiten. In der Saison 2026/27 gibt es 233 Abfahrtskilometer. 58 Seilbahnen und Lifte verbinden die Regionen. Kitzbühel, Kirchberg, Jochberg und Pass Thurn gehören dazu. Es ist das erste Gebiet ohne Gletscher. Eine offizielle Schneegarantie existiert.

Der Hirschenkogel liegt nahe dem Semmeringpass. 14 Pistenkilometer führen ins Tal. 13 Kilometer davon sind beleuchtet. Nachts kann unter Flutlicht gefahren werden. Eine drei Kilometer lange Rodelbahn ist beleuchtet. Der BLAGUSS Bus fährt von Wien. Er bringt vom 28. Dezember bis 28. März zum Schnee. Startpunkte sind Wien Erdberg und Guntramsdorf. Staus und Parkplatzsuche entfallen.

Snow Space Salzburg und Stuhleck

Snow Space Salzburg umfasst Flachau, Wagrain und St. Johann/Alpendorf. 210 Pistenkilometer verteilen sich auf 12 Gipfel. 5 Täler werden erschlossen. Die Black Trophy der 12 PEAKS Trophy ist verfügbar. Die Grafenbergbahn ist in Wagrain neu. Der Monte Popolo in Eben hat eine neue Gondelbahn. Das Stuhleck liegt in Spital am Semmering. Es ist das größte Gebiet im Osten. 26 Pistenkilometer liegen zwischen 782 und 1.774 Metern. Abfahrten sind über fünf Kilometer lang. Zwei Snowparks und eine Familienrodelbahn sind vorhanden. Das Yoonern ist ein Skibobabenteuer. Es gibt es nur am Stuhleck.