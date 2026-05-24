Verleihung des Salzburger Stier: Publikum, Piloten und Preisträger in Meran

Ein Event voller Wiener Schmähs und gesellschaftskritischer Stüche in Südtirol.

Bei der Verleihung des Salzburg er Stier moderierte Robert Palfrader die Show in Meran. Das Südtiroler Publikum reagierte laut auf die Wiener Schmähs des Halb-Ladiners. Die gesamte Veranstaltung war wohltuend mit gesellschaftskritischen Stücke n, Songs und Szenen.

Sonja Pikart, Bodo Wartke und Markus Schönholzer gewannen die Auszeichnungen beim Radiokabarettpreis. Am ersten Abend gab es viel Jubel für Thomas Maurer (l. ), Florian Scheuba und Robert Palfrader (r. ), die ihr Kabarett “Wir Staatskünstler” beim Radiokabarettpreis Salzburger Stier 2026 vorführten.

Tags darauf beleidigte Palfrader kurz einmal das Kurhaus Meran, was ihm nicht nachhaltig übel genommen wurde.

"Madonna di Pif! " Diesen Fluch lernte das Publikum beim Salzburger Stier dieses Wochenende kennen. Der einzige Radiokabarettpreis Europas wurde heuer in Meran, Südtirol, verliehen





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