Verlassenes Baby mit Behinderung: Zwei Pflegefamilien gemeldet

Ein im Jänner in Feldkirch geborenes Baby mit schweren Behinderungen wurde von seinen Eltern im Krankenhaus zurückgelassen. Nach einem Aufruf in sozialen Medien haben sich zwei interessierte Pflegefamilien gemeldet.

Ein tragischer Fall aus Feldkirch , Vorarlberg , hat in den letzten Wochen für große Bestürzung und eine intensive Suche nach einer Lösung gesorgt. Im Jänner dieses Jahres wurde ein Kind mit schweren körperlichen Behinderung en geboren – darunter eine ausgeprägte Kopfverformung und zusammengewachsene Finger.

Die Eltern des Kindes, offenbar von der Diagnose und den damit verbundenen Herausforderungen überwältigt, entschieden sich dazu, ihr Neugeborenes im Landeskrankenhaus zurückzulassen, anstatt es mit nach Hause zu nehmen. Seitdem befindet sich das Baby in der Obhut des Krankenhauses, während gleichzeitig über verschiedene Kanäle, insbesondere soziale Medien, nach geeigneten Pflegeeltern gesucht wurde. Dieser ungewöhnliche Schritt, die Öffentlichkeit um Hilfe zu bitten, stieß zunächst auf Skepsis und wurde von vielen Nutzern als Falschmeldung abgetan.

Doch die Landesrätin Martina Rüscher bestätigte die Authentizität des Aufrufs und erklärte, dass die Suche nach einer langfristigen Betreuungslösung für das Kind tatsächlich im Gange sei. Sie bedauerte jedoch, dass die Information so breit über soziale Medien verbreitet wurde, konnte aber gleichzeitig eine erfreuliche Nachricht verkünden: Zwei interessierte Paare haben sich bereits gemeldet und signalisiert, das Kind aufnehmen zu wollen. Die Situation wirft grundlegende Fragen nach der Verantwortung von Eltern und dem Schutz des Kindeswohls auf.

Laut Christian Netzer, dem Kinder- und Jugendanwalt von Vorarlberg, ist es unerlässlich, dass die Kinder- und Jugendhilfe in solchen Fällen aktiv wird und die Umstände genau prüft. Es darf nicht dazu kommen, dass Eltern, die sich nicht in der Lage fühlen, für ihr Kind zu sorgen, es einfach zurücklassen können. Die Kinder- und Jugendhilfe muss sicherstellen, dass das Kindeswohl jederzeit gewährleistet ist und gegebenenfalls alternative Betreuungsformen gefunden werden.

Im vorliegenden Fall wird die Kinder- und Jugendhilfe auch über die notwendigen medizinischen Behandlungen entscheiden, da dem Kind noch mehrere Operationen bevorstehen. Die Suche nach Pflegeeltern erfolgte in diesem Fall auch über soziale Medien, was Netzer als eine „kreative Einzellösung“ begrüßt, auch wenn er betonte, dass dies nicht die Regel sein sollte.

Die Tatsache, dass sich zwei Familien gemeldet haben, zeigt jedoch, dass es auch in schwierigen Situationen Menschen gibt, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und einem Kind in Not ein liebevolles Zuhause zu bieten. Die Landesrätin Rüscher bedankte sich ausdrücklich für die große Solidarität und die zahlreichen Hilfsangebote, die nach dem Aufruf eingegangen sind. Sie bat jedoch darum, von weiteren Veröffentlichungen des Falls abzusehen, um die Privatsphäre des Kindes und der beteiligten Familien zu schützen.

Interessenten, die sich für eine Pflegeelternschaft interessieren, können sich weiterhin an die zuständigen Stellen wenden, die sie dann an die Kinder- und Jugendhilfe vermitteln werden. Es ist wichtig zu betonen, dass die Entscheidung über die zukünftige Betreuung des Kindes ausschließlich von der Kinder- und Jugendhilfe getroffen wird, die alle relevanten Faktoren berücksichtigt und das Wohl des Kindes in den Mittelpunkt stellt.

Der Fall verdeutlicht die komplexen Herausforderungen, mit denen Familien und Behörden konfrontiert sind, wenn ein Kind mit schweren Behinderungen geboren wird. Es zeigt aber auch, dass es möglich ist, durch Zusammenarbeit und Solidarität eine Lösung zu finden, die dem Kind eine bestmögliche Zukunftsperspektive eröffnet. Die Diskussion in den sozialen Medien hat zudem gezeigt, wie wichtig es ist, Informationen kritisch zu hinterfragen und sich nicht von voreiligen Schlüssen leiten zu lassen





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