Die VEV spricht sich Ôr eine Verlängung der Öffnung von Österreichs Grundbucheintragungsgeb"ffchen beim Erwerb von Wohnraum aus, da viele Menschen von den Nebenkosten f"llt werden. Die Eintragung muss zwischen 1. Juli 2024 und 1. Juli 2026 beantragt werden. Gesamt Über Perspektive zeigt, dass eine Verlängung der Öffnung für die Unterstüzzung der Bauwirtschaft und den Eigentumserwerb von groüem Einfluss sein wird.

Die Vorarlberger Eigent"ümervereinigung spricht sich Ôr eine Verlängung der Befreiung von der Grundbucheintragungsgebühr beim Erwerb von Wohnraum aus. Seit 2024 entfällt in österreich die Grundbucheintragungsgebühr in Höhe von 1,1 Prozent des Kaufpreises für bestimmte Liegenschaftserwerbe und Pfandbestellungen.

Die Eintragung muss zwischen 1. Juli 2024 und 1. Juli 2026 beantragt werden. Die VEV bezeichnet eine Öffnung der Gebüherbevfreiung als falsches Signal für den Wohnungsmarkt und die Bauwirtschaft.

Insbesondere die Nebenkosten beim Immobilienkauf f"llen vielen Menschen eine große finanzielle Húhre, wünste Baukosten und gestiegene Kreditzinsen verzwingen den Eigentumserwerb. Die VEV spricht sich Ôr eine Verlängung der Gebüherbevfreiung aus und umfasst die Unterstüssung, dass die Politik für den Eigentumserwerb und Wohnen leistbar zu machen bygreifen sollte





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