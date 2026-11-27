Ein Lkw überholte riskant auf der S16 in Innerbraz, was zu einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen führte. Die Polizei sucht Zeugen und den unbekannten Lenker nach dem Zwischenfall am 26. November 2026.

Am Donnerstag, dem 26. November 2026, ereignete sich gegen 18:50 Uhr ein schwerwiegender Verkehrsunfall auf der Schnellstraße S16 im Gemeindegebiet von Innerbraz in Tirol. Die Sicherheitsbehörden der Polizei ersuchen ausdrücklich um Hinweise zu einem unbekannten Lenker eines Lkw, der das Geschehen verursachte und anschließend fluchtartig den Tatort verließ. Der Vorfall ereignete sich in Fahrtrichtung Tirol auf Höhe der Straßenkilometerzahl 55,5 und führte zu einer Karambolage, an der drei Pkw beteiligt waren. Ein Verletzter wurde in das Landeskrankenhaus Bludenz gebracht, während ein anderer den Vorfall unverletzt überstand.

Gefährlicher Überholvorgang löste Frontalkollision aus

Die detaillierten Umstände des Unfalls auf der S16 in Innerbraz zeigen ein hochriskantes Manöver des unbekannten Lastwagenfahrers. Dieser überholte ein vor ihm fahrendes Fahrzeug auf der Richtungsfahrbahn Richtung Deutschland, indem er die doppelte Sperrlinie überfuhr. Dabei driftete er kurzzeitig in die Gegenfahrbahn in Fahrtrichtung Tirol, was eine unmittelbare Lebensgefahr für den entgegenkommenden Verkehr darstellte. Zwei Lenkinnen in Fahrtrichtung Tirol erkannten die Bedrohung durch den entgegenkommenden Lastwagen schnell und leiteten eine Vollbremsung ein. Durch diese Notmanöver kamen ihre Fahrzeuge zwar zum Stillstand, verhinderten jedoch eine direkte Frontalkollision mit dem Lkw, der das Geschehen letztlich ohne Zusammenstoß mit ihm beendete.

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Ein dritter Pkw-Lenker in Fahrtrichtung Tirol konnte sein Fahrzeug trotz der entstandenen Situation nicht mehr rechtzeitig anhalten. Das Fahrzeug kollidierte frontal mit dem Heck des unmittelbaren Vordermannes, der gerade eben noch gestoppt hatte. Der unbekannte Lkw-Lenker setzte seine Fahrt unter diesen Umständen ohne anzuhalten fort, wodurch eine weitere Kollision mit seinem eigenen Fahrzeug vermieden wurde. Auch der dritte beteiligte Pkw blieb von direkter Berührung mit dem Lkw verschont und blieb in diesem Teil des Geschehens unbeschädigt. Die Flucht des Lastwagenfahrers bleibt das zentrale Ermittlungsziel der Polizei nach dem Vorfall am 26. November 2026.

Verletzte und Sachschäden nach dem Zusammenstoß

Nach den aktuellen Erkenntnissen der Polizei Bludenz klagte der Lenker des auffahrenden Pkw nach dem Unfall über Schmerzen. Die Rettung versorgte den Verletzten sofort an der Unfallstelle in Innerbraz, bevor er zur vorsorglichen medizinischen Kontrolle in das nahegelegene Landeskrankenhaus Bludenz transportiert wurde. Die beiden Insassinnen des angefahrenen Pkw blieben hingegen unverletzt und mussten nicht weiter versorgt werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, der die Verkehrsflussoptionen auf der S16 in Innerbraz stark einschränkte.

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Der im Frontbereich totalbeschädigte Pkw konnte nicht mehr selbst gefahren werden und musste abgeschleppt werden, um die Unfallstelle freizugeben. Das Fahrzeug, das einen Heckschaden erlitten hatte, blieb hingegen fahrbereit, konnte jedoch zunächst nicht weiter fahren, da es durch den Unfall stillstand. Während der gesamten Unfallaufnahme durch die Beamten musste die Richtungsfahrbahn Tirol im Bereich der Unfallstelle auf Höhe Straßenkilometer 55,5 kurzzeitig gesperrt werden. Die Verkehrsregelung erfolgte durch wechselseitige Anhaltungen der fließenden Verkehrsströme, was zu erheblichen Beeinträchtigungen für die anderen Verkehrsteilnehmer führte.

Polizei ruft Zeugen zur Identifizierung des Fluchtfahrers

Die Polizei Bludenz appelliert insbesondere an jene Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, die sich am 26. November 2026 gegen 18:50 Uhr auf der S16 im Bereich Innerbraz bewegten. Die Behörden bitten um konkrete Angaben zum Überholmanöver des Lkw oder zur Identifizierung des unbekannten Lenkers. Augenzeugen, die den riskanten Überholvorgang oder das Entweichen des Lastwagens beobachten konnten, sind dringend aufgefordert, sich bei den Ermittlungsbehörden zu melden. Nur durch Zeugen können die genauen Tatabläufe rekonstruiert und der Fluchtfahrer zur Verantwortung gezogen werden.

Die Fahndung nach dem unbekannten Lkw-Lenker dauert an, da das Fahrzeug keine sichtbaren Schäden aufwies und somit leicht entkommen konnte. Die genaue Lokalisierung des Vorfalls auf Höhe Straßenkilometer 55,5 in Innerbraz ist für die Auswertung eventueller Überwachungsaufnahmen von zentraler Bedeutung. Die Staatsanwaltschaft und die Polizei bewerten das Verhalten des unbekannten Fahrers als besonders gefährdet für die öffentliche Sicherheit auf der alpinen Strecke S16. Weitere Informationen zum aktuellen Stand der Fahndung werden von den Behörden bekannt gegeben, sobald neue Erkenntnisse vorliegen.