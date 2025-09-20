Verkehrsunfall in Wolfurt: E-Bike-Lenker und Kind verletzt – Fahrer begeht Fahrerflucht

Bei einem Verkehrsunfall in Wolfurt wurden ein E-Bike-Lenker und sein zweijähriges Kind verletzt. Der Fahrer des beteiligten Lieferwagens flüchtete von der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise zum Fahrzeug.

Am Freitagabend kam es auf der Bucher Straße in Richtung Wolfurt zu einem Verkehr sunfall, bei dem ein 34-jähriger E-Bike -Lenker und sein zweijähriges Kind verletzt wurden. Der Vorfall ereignete sich am Freitag, den 19. September 2025, gegen 18:45 Uhr auf der Bucher Straße in Wolfurt . Zum Unfall kam es, als ein Radfahrer mit einem Kind er fahrradanhänger unterwegs war und ein weißer Lieferwagen – vermutlich ein Modell von Ford oder Fiat – in einer leichten Rechtskurve sehr knapp an ihm vorbeifuhr.

Durch das riskante Fahrmanöver des Lieferwagenfahrers sah sich der Radfahrer gezwungen, stark abzubremsen. Diese abrupte Bremsung führte dazu, dass der Radfahrer die Kontrolle über sein E-Bike verlor und stürzte. Infolge des Sturzes kippte auch der Fahrradanhänger um, in dem sich das zweijährige Kind befand. Beide, der Vater und sein Kind, zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum gesuchten Fahrzeug geben können.\Nach dem Unfall flüchtete der Fahrer des weißen Lieferwagens von der Unfallstelle, ohne anzuhalten oder Erste Hilfe zu leisten. Diese Fahrerflucht stellt einen weiteren Straftatbestand dar und erschwert die Aufklärung des Unfalls erheblich. Die Polizeiinspektion Wolfurt hat umgehend Ermittlungen eingeleitet und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum Fahrzeug machen können, werden dringend gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Die Beamten hoffen, durch die Mithilfe der Bevölkerung den flüchtigen Fahrer schnellstmöglich zu identifizieren und zur Rechenschaft zu ziehen. Die Polizei betont die Wichtigkeit der Zeugenaussagen, um den genauen Unfallhergang rekonstruieren und die Verantwortlichkeiten klären zu können. Zudem ist die Identifizierung des Fahrzeugs von entscheidender Bedeutung, um den Fahrer ermitteln und rechtlich belangen zu können. Die Polizeiinspektion Wolfurt ist unter der Telefonnummer +43 (0) 59 133 8137 erreichbar und nimmt dort Hinweise entgegen.\Die Suche nach dem flüchtigen Fahrer und die Rekonstruktion des Unfallhergangs sind von hoher Priorität. Die Polizei appelliert an die Vernunft des Fahrers, sich selbst zu stellen, um weitere Komplikationen zu vermeiden und die Aufklärung des Unfalls zu erleichtern. Die Verletzungen von Vater und Kind unterstreichen die Notwendigkeit einer umfassenden Untersuchung. Der Vorfall wirft Fragen zur Verkehrssicherheit auf der Bucher Straße und zum Verhalten von Verkehrsteilnehmern auf. Die Polizei wird die Ermittlungen mit Hochdruck vorantreiben, um sicherzustellen, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden und die Sicherheit im Straßenverkehr erhöht wird. Die Polizei weist nochmals darauf hin, dass jegliche Hinweise, egal wie unbedeutend sie erscheinen mögen, zur Aufklärung des Falles beitragen können. Die Bevölkerung wird um ihre Mithilfe gebeten, um diesen Fahrerfluchtfall schnellstmöglich aufzuklären und die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Verständnis und Mithilfe bei der Aufklärung dieses Vorfalls





