Verkehrsunfall in Traisen: 14-jährige Fußgängerin erfasst

Eine 14-jährige Fußgängerin wurde in Traisen von einem Pkw erfasst. Die Ermittler suchen nach dem hellgrünen Pkw, der am Unfallort war.

Die Landespolizeidirektion Niederösterreich hat nach einem schweren Verkehrsunfall in Traisen eine Ermittlung eingeleitet. Am Dienstag wurde eine 14-jährige Fußgängerin auf einem Gehsteig von einem Pkw erfasst.

Das Mädchen war zusammen mit zwei weiteren Mädchen im Alter von 12, 13 und 14 Jahren auf dem Gehsteig entlang der Hainfelder Straße unterwegs. Sie gingen in Richtung Hubhof, als es zu dem Unfall kam. Ein hellgrüner Pkw kam von der Fahrbahn ab und erfasste die 14-Jährige auf dem Gehsteig. Das Mädchen wurde durch den Aufprall zu Boden geschleudert.

Der Autofahrer hielt nicht an, sondern setzte seine Fahrt in Richtung Wiesenfeld fort, ohne sich um das verletzte Mädchen zu kümmern. Die 14-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde in das Landesklinikum Lilienfeld gebracht. Die Ermittler suchen nach dem hellgrünen Pkw, der am Unfallort war. Sie bitten alle Zeugen, sich bei der Polizei zu melden





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Traisen Verkehrsunfall Fußgängerin Pkw Ermittlung

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