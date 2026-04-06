Verkehrsunfall in Fußach: Pkw-Lenker kommt von der Straße ab

Am Samstagabend ereignete sich in Fußach ein Verkehrsunfall, bei dem ein 78-jähriger Pkw-Lenker von der Straße abkam und in einen Graben fuhr. Der Lenker wurde zur medizinischen Abklärung ins Krankenhaus gebracht. Ein Alkoholtest war negativ. Die Ursache des Unfalls wird derzeit ermittelt.

Am Samstagabend wurde die Freiwillige Feuerwehr Fußach zu einem Verkehr sunfall mit einem Personenkraftwagen ( Pkw ) alarmiert. Der Unfall ereignete sich in der Gemeinde Fußach , unweit des Sportplatzes. Der Lenker des Fahrzeugs kam aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Straßengraben. Der Vorfall führte zu einer sofortigen Reaktion der Rettungskräfte und der Feuerwehr, die umgehend am Unfallort eintrafen, um die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen.

\Der Unfall ereignete sich am Samstag, dem 4. April 2026, gegen 21:55 Uhr. Ein 78-jähriger Pkw-Lenker war mit seinem Fahrzeug auf der Gemeindestraße Seglerweg in Fußach unterwegs. Die Fahrtrichtung führte vom Tennisheim kommend in Richtung Gemeindestraße Müß. Aus bisher ungeklärten Gründen kam der Fahrer von der Straße ab und geriet in den seitlichen Graben. Die genauen Umstände, die zu dem Abkommen von der Straße führten, sind noch Gegenstand der Ermittlungen. Es wird in Betracht gezogen, dass Faktoren wie medizinische Probleme, technische Defekte am Fahrzeug oder auch Ablenkung am Steuer eine Rolle gespielt haben könnten. Die zuständigen Behörden haben die Ermittlungen aufgenommen, um die Unfallursache vollständig zu klären.\Der Pkw-Lenker wurde bei dem Unfall vermutlich leicht verletzt. Die Rettungskräfte entschieden sich, den Mann zur weiteren medizinischen Abklärung in das Landeskrankenhaus Bregenz zu bringen. Dort wurden umfassende Untersuchungen durchgeführt, um das Ausmaß der Verletzungen festzustellen und die notwendigen Behandlungen einzuleiten. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholvortest verlief negativ, was bedeutet, dass der Fahrer zum Zeitpunkt des Unfalls keinen Alkohol konsumiert hatte. Neben der medizinischen Versorgung wurde der beschädigte Pkw von einem Abschleppunternehmen geborgen. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden, weitere Schäden an der Infrastruktur oder anderen Gegenständen wurden jedoch nicht festgestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und arbeitet eng mit den zuständigen Behörden zusammen, um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren und die Ursache zu ermitteln. Zeugen, die sachdienliche Informationen zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Die genauen Details zu dem Unfall werden in den kommenden Tagen veröffentlicht, sobald die Ermittlungen abgeschlossen sind





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