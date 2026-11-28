Schwere Bergung am Katschberg: Feuerwehren befreien eingeklemmte Person nach Unfall, bei dem Auto 130 Meter abstürzte. Details zum Einsatzverlauf und den beteiligten Kräften.

Am späten Nachmittag des 27. November 2026 geriet der Grenzabschnitt zwischen St. Michael und Muhr im Bezirk Lungau in den Fokus eines dramatischen Notfallplans. Die Feuerwehren aus St. Michael, Muhr sowie Rennweg wurden zusammen mit der Löschgruppe Katschberg durch den Einsatzstichwort Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person alarmiert. Die winterlichen Bedingungen erschwerten den Zugang massiv, da Lastkraftwagen die steilen Zufahrten nicht bewältigen konnten. Stattdessen erfolgte der Transport des technischen Geräts per Pistenraupe zu der betroffenen Stelle.

Komplexer Einsatzverlauf am Katschberg

Ortsfeuerwehrkommandant HBI DI Michael Hubauer-Brenner schilderte die Situation vor Ort als außergewöhnlich schwierig. Das beteiligte Fahrzeug hatte die Fahrbahn verlassen und war zunächst rund 100 Meter auf einen Forstweg unterhalb der Straße abgestürzt. Nach diesem ersten Aufprall stürzte das Auto weitere 30 Meter in das steile Waldgelände. Dabei überschlug es sich mehrfach, bevor es schließlich auf dem Dach zum Liegen kam.

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Eine Person befand sich zum Zeitpunkt des Eintreffens der Hilfskräfte noch im Innern des Wracks. Die Lage war durch die massive Deformation des Fahrzeugs und die Neigung des Geländes kritisch. Um überhaupt an die verletzte Person heranzukommen, schufen die Einsatzkräfte zunächst einen provisorischen Zugang. Hierzu nutzten sie Steckleiterteile, um im steilen Terrain einen sicheren Weg zur Unfallstelle zu gewährleisten.

Kooperation mit der Bergrettung

Zur Sicherung des Zugangs und zur Unterstützung der technischen Rettung wurde zusätzlich die Bergrettung nachalarmiert. Diese Maßnahme war notwendig, um den Einsatzkräften einen stabilen Zugang im unwegsamen Gelände zu ermöglichen. Die Zusammenarbeit der verschiedenen Hilfsorganisationen war entscheidend, da herkömmliche Rettungswege durch den Absturzweg blockiert waren und die Pistenraupe den direkten Transport schwerer Geräte nicht erlaubte.

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Die spezifische Position der eingeklemmten Person im Beinkbereich erforderte den Einsatz hydraulischer Rettungsgeräte. Da das herkömmliche hydraulische Gerät aufgrund der Geländesituation nur unter großem Aufwand vor Ort gebracht werden konnte, erfolgte eine weitere Nachalarmierung. Die Feuerwehr St. Peter/Oberdorf rückte mit einem akkubetriebenen hydraulischen Rettungsgerät aus, um die Befreiung sicher durchzuführen.

Medizinische Versorgung im Anschluss

Die eigentliche Befreiung gestaltete sich aufgrund der Verformung des Fahrzeugs und dessen Lage auf dem Dach als äußerst komplex. Unter Einsatz der verschiedenen hydraulischen Werkzeuge sowie von Hebekissen gelang es den Kräfte nach rund einer Stunde, die eingeklemmte Person aus dem Wrack zu lösen. Sofortige medizinische Erstversorgung erfolgte durch den am Einsatzort anwesenden Rettungsdienst.

Anschließend wurde die verletzte Person mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Der Einsatz am Katschberg demonstrierte die Notwendigkeit spezialisierter Ausrüstung und der engen Abstimmung zwischen Feuerwehr, Bergrettung und Rettungsdienst bei Unfällen in unwegsamem alpinen Gelände.