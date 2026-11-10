Verkehrsunfall B36: Feuerwehr sichert Bittnerkreuzung nach Zusammenstoß

Am 9. November 2026 kam es auf der B36 bei Waidhofen an der Thaya zu einem schweren Unfall zwischen VW und Renault. Die Freiwillige Feuerwehr sicherte die Bittnerkreuzung und barg die Fahrzeuge, ohne dass Personen verletzt wurden.

Am Nachmittag des 9. November 2026 alarmierten die Leitstellen die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Waidhofen an der Thaya wegen eines schwerwiegenden Verkehrsunfall s auf der Bundesstraße B36. Der Notfall ereignete sich exakt um 16:43 Uhr im kritischen Bereich der sogenannten Bittnerkreuzung, wo zwei Fahrzeuge in einen Zusammenstoß verwickelt waren. Aufgrund der Alarmierungslage war von Beginn an davon auszugehen, dass eine gebietsspezifische Bergung beider Kraftwagen notwendig sein würde, um den Verkehrsfluss auf dieser stark frequentierten Strecke wiederherzustellen.

Detaillierte Unfallhergänge am Ortsgeschehen

Auf der B36 kam es im näheren Umfeld der Bittnerkreuzung zu einem direkten Aufprall zwischen einem Volkswagen Polo und einem Renault Megane. Die genauen Umstände, die zu dieser Kollision führten, sind nach bisherigen Erkenntnissen der Einsatzkräfte noch nicht vollständig geklärt und gelten als bislang unbekannt. Trotz der heftigen Einwirkung blieben alle Insassen der beteiligten Fahrzeuge glücklicherweise unverletzt, was als großes positives Ergebnis des Vorfalls gewertet werden muss. Beide Fahrzeuge erlitten jedoch erhebliche Sachschäden, die eine selbstständige Weiterfahrt sofort unmöglich machten und eine technische Bergung erforderlich machten.

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Einsatztaktik und technische Bergemaßnahmen

Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Waidhofen an der Thaya trafen schnell ein und begannen unverzüglich mit der absolut notwendigen Verkehrsabsicherung und der umgehenden Verkehrsregelung. Dies war auf der vielbefahrenen Straße besonders dringend, um Folgeunfälle zu verhindern. Zur besseren Sichtbarkeit wurde die Unfallstelle anschließend mittels Lichtmasten des eigenen Hilfeleistungsfahrzeugs ausreichend ausgeleuchtet, was die Arbeit der Retter und des technischen Personals deutlich erleichterte. Erst nach Abschluss dieser sicheren Vorbereitungsmaßnahmen konnte die eigentliche Bergung der beiden schwer beschädigten Fahrzeuge eingeleitet werden.

Die spezifischen Bergemaßnahmen unterschieden sich je nach Schadenbild der Fahrzeuge. Der VW Polo wurde mittels einer Seilwinde auf den Wechselladeaufbau des Bergungsfahrzeugs gezogen, da er an der Front- oder Heckpartie blockiert zu sein schien. Der Renault Megane, der seitlich eine schwere Beschädigung erlitten hatte, konnte hingegen direkt auf die sogenannte Abschleppachse gehoben und anschließend sicher an das Wechselladefahrzeug angehängt werden. Diese präzisen technischen Handgriffe waren erforderlich, um die Fahrzeuge sicher von der Fahrbahn zu entfernen.

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Auswirkungen auf den Straßenverkehr und Einsatzende

Nachdem die Unfallfahrzeuge sicher geborgen und auf die entsprechenden Transportfahrzeuge verladen worden waren, erfolgte der Abtransport der Wracks von der Einsatzstelle zur weiteren Sicherung der Verkehrsader. Die auf der gesamten Fahrbahn verteilten Fahrzeugteile und Trümmerteile wurden systematisch von den Einsatzkräften eingesammelt, um eine Gefährdung für nachfolgenden Verkehr auszuschließen. Die Fahrbahn wurde abschließend von den letzten Fahrzeugteilen gesäubert, um die Straße in einen verkehrstauglichen Zustand zurückzuführen. Dieser umfassende Aufräumprozess war für die Rettungskräfte ein zentraler Bestandteil ihrer Pflichtaufgaben nach einem schweren Verkehrsunfall.

Um 18:15 Uhr konnte der gesamte Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Waidhofen an der Thaya offiziell beendet werden. Die Straßenführung wurde nach Abschluss der Reinigungs- und Bergungsarbeiten wieder für den normalen Verkehr freigegeben. Die Feuerwehr bedankt sich bei allen beteiligten Kräften für den reibungslosen und schnellen Ablauf des Einsatzes, der dazu beigetragen hat, die Auswirkungen des Unfalls so gering wie möglich zu halten. Die genaue Aufarbeitung der Unfallursachen erfolgt weiterhin unabhängig von der technischen Bergung.