Verkehrsunfall auf der S5: Rascher Einsatz nach Kollision mit Baustellenabsicherung

Freiwillige Feuerwehren in Niederösterreich waren am Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der S5 im Einsatz. Ein Fahrzeuglenker kollidierte mit einer Baustellenabsicherung. Glücklicherweise blieb der Fahrer unverletzt. Die Einsatzkräfte handelten rasch und professionell, um die Unfallstelle zu sichern und das Fahrzeug zu bergen.

NÖN.at nutzt Cookies, um Ihnen personalisierte, regionale Inhalte und das bestmögliche Online-Erlebnis zu bieten. Wir empfehlen daher, die Speicherung von Cookies in Ihrem Browser zu erlauben. Falls Sie unsicher sind, wie das funktioniert, finden Sie hier hilfreiche Anleitungen: Am Freitagnachmittag wurden die Freiwilligen Feuerwehr en Utzenlaa, Absdorf und Kirchberg am Wagram zu einem Verkehrsunfall auf der S5 in Fahrtrichtung Wien alarmiert. Die Meldung beschrieb eine unklare Lage.

Kurz nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte, direkt nach der Anschlussstelle Königsbrunn, konnte jedoch rasch Entwarnung gegeben werden. Ein Fahrzeuglenker war mit seinem PKW gegen die Absicherung einer dort beginnenden Baustelle geprallt und auf der ersten Fahrspur zum Stehen gekommen. Glücklicherweise blieb der Mann unverletzt, was eine erleichternde Nachricht darstellte. \Die Umstände am Unfallort gestalteten sich aufgrund der Baustelle und der daraus resultierenden, eingeschränkten Platzverhältnisse als anspruchsvoll. Um die Bergung des beschädigten Fahrzeugs sicher und effizient durchzuführen, war es unerlässlich, die gesamte Fahrtrichtung zu sperren. Diese Maßnahme diente sowohl der Sicherheit der Einsatzkräfte als auch der Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufs der Bergungsarbeiten. Die erfahrenen Feuerwehrleute arbeiteten Hand in Hand, um den PKW fachgerecht zu sichern und zu bergen. Das beschädigte Fahrzeug wurde sorgfältig auf die Hubbrille des Kranfahrzeugs der Freiwilligen Feuerwehr Utzenlaa verladen. Dieser Schritt war entscheidend, um das Fahrzeug aus dem unmittelbaren Gefahrenbereich zu entfernen und so die Freigabe der Fahrbahn zu ermöglichen. \Die rasche Reaktion und das koordinierte Vorgehen der beteiligten Feuerwehren führten zu einem zügigen Abschluss des Einsatzes. Trotz der schwierigen Bedingungen, die durch die Baustelle und die räumliche Enge geschaffen wurden, konnte die Bergung des Fahrzeugs zügig und ohne weitere Zwischenfälle abgeschlossen werden. Die Sperrung der Fahrtrichtung wurde nach Abschluss der Bergungsarbeiten aufgehoben, wodurch der Verkehr wieder ungehindert fließen konnte. Der Vorfall unterstreicht die Wichtigkeit der schnellen Reaktion der Notfallteams sowie die Bedeutung der effektiven Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Einsatzkräften. Darüber hinaus verdeutlicht er die Notwendigkeit, auf Baustellen besonders vorsichtig zu fahren und die angepassten Geschwindigkeiten zu beachten, um Unfälle wie diesen zu vermeiden. Die reibungslose Koordination der beteiligten Feuerwehren zeigt die Professionalität und das Engagement der Freiwilligen Feuerwehren im Bezirk. Ihr Einsatz stellt sicher, dass die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer und die zügige Wiederherstellung der Verkehrsinfrastruktur gewährleistet werden





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