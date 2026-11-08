Verkehrsunfall auf der B122 bei Weistrach: Feuerwehr sichert Unfallstelle

Bei einem Verkehrsunfall auf der B122 in Weistrach fuhr ein Pkw auf einen Teleskoplader auf. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle, Verkehrslotsen regelten den Verkehr.

Am Abend des 2. November 2026 wurde die Feuerwehr Weistrach zu einem Verkehrsunfall auf der B122 alarmiert. Im Gemeindegebiet von Weistrach in Niederösterreich war ein Pkw auf einen Teleskoplader aufgefahren. Der Einsatz gehört laut Angaben des Bezirks-Feuerwehrkommandos Amstetten zu den Einsätzen, die die Statistik des Bezirks erfasst.

Die Feuerwehrmitglieder sicherten die Unfallstelle nach ihrem Eintreffen unmittelbar ab und bauten eine Beleuchtung auf. Damit war der Bereich auch bei Dunkelheit für den Verkehr und für die Einsatzkräfte besser erkennbar. Der Unfall ereignete sich auf einer viel befahrenen Verbindungsstraße, was die Lage zusätzlich anspruchsvoll machte.

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Ablauf der Bergungs- und Reinigungsarbeiten an der B122

Nach der Unfallaufnahme und der Freigabe durch die Polizei begannen die Feuerwehrkräfte mit den Aufräumarbeiten. Sie banden ausgelaufene Betriebsmittel, damit diese nicht weiter auf die Fahrbahn gelangten. Anschließend entfernten sie herumliegende Fahrzeugteile von der Straße.

Die Feuerwehr verständigte zudem die zuständige Straßenmeisterei. Die Straßenmeisterei ist für den Zustand der Straße verantwortlich und musste deshalb über den Einsatz auf der B122 informiert werden. Erst nach diesen Schritten konnte der Verkehrsbereich schrittweise wieder freigegeben werden.

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Der Teleskoplader konnte seine Fahrt selbstständig fortsetzen. Der schwer beschädigte BMW hingegen musste gesichert auf einem nahegelegenen Abstellplatz abgestellt werden, da er nicht mehr aus eigener Kraft weiterfahren konnte.

Verkehrsbehinderungen im Abendverkehr bei Weistrach

Der Unfall fiel in die Zeit des starken Pendlerverkehrs am Abend. Im Bereich der Unfallstelle kam es deshalb zu spürbaren Verzögerungen für Autofahrer, die die B122 in beide Richtungen nutzen wollten.

Um die Sicherheit der Arbeiten zu garantieren, setzte die Feuerwehr zusätzlich zwei Verkehrslotsen zur Verkehrsregelung ein. Die Lotsen sorgten dafür, dass der Verkehr an der Einsatzstelle geordnet vorbeigeführt wurde und die Einsatzkräfte ungestört arbeiten konnten.

Versorgung des verletzten Lenkers nach dem Unfall

Der verletzte Lenker des Pkw wurde nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz in das Landesklinikum transportiert. Die Angaben zum Zustand des Mannes oder der Frau selbst liegen in der Quelle nicht vor, daher beschränkt sich diese Darstellung auf den dokumentierten Transport.

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Der Einsatz zeigt, wie eng Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst und Straßenmeisterei bei einem Verkehrsunfall auf einer Landesstraße zusammenarbeiten. Jede Stelle übernahm dabei einen klar abgegrenzten Teil, von der Absicherung über die Reinigung bis zur medizinischen Versorgung.