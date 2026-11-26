Verkehrsminister Hans Peter Doetsch lehnt eine Abschaffung der Flugabgabe ab und kündigt 60 Mio. Euro Senkung an. Hintergrund sind Kritik von Ryanair und Wizz Air sowie Koalitionsverhandlungen.

Österreichs Luftfahrtbranche steht erneut unter Druck, während die Regierung über die Zukunft der Flugabgabe entscheidet. Verkehrsminister Hans Peter Doetsch hat klargestellt, dass eine vollständige Abschaffung aus budgetären Gründen nicht in Betracht kommt. Dies ging eindeutig aus der Parlamentskorrespondenz zum Verkehrsausschuss am Donnerstag hervor. Die Details zur geplanten Reduzierung wurden am Donnerstagabend auf APA-Anfrage bestätigt.

Finanzielle Entlastung statt Komplettabschaffung

Das Ressort von Minister Hans Peter Doetsch sieht konkret 60 Millionen Euro zur Senkung der Flugabgabe vor. Diese Summe teilt sich laut einem Sprecher auf je 30 Mio. Euro für die Jahre 2027 und 2028 auf. Im Ausschuss sagte Doetsch, dass er davon ausgehe, dass in absehbarer Zeit eine Lösung der Causa innerhalb der Bundesregierung aus ÖVP, SPÖ und NEOS gefunden werde. Die Abstimmung innerhalb der Dreierkoalition laufe bereits, so der Minister weiter.

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Druck durch Airlines und Wettbewerbsnachteile

Die Kritik an den aktuellen Kosten ist laut. Zuletzt hatte Ryanair in Wien Flüge abgezogen und auf hohe Kosten verwiesen. Der ungarische Konkurrent Wizz Air hat sich mit diesem Argument ganz von Österreichs größtem Flughafen verabschiedet. Zur Alternative wurde das nahe gelegene Bratislava, was die Lage für die heimische Luftfahrt noch dringlicher macht. Die Austrian Airlines argumentiert, dass die hohen Standortkosten die Wettbewerbsfähigkeit gefährden. Letztendlich bekam sie neue Flugzeuge nicht, die innerhalb der Lufthansa nun anderweitig eingesetzt wurden.

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Politische Positionen innerhalb der Koalition

Die politischen Meinungen zur Flugabgabe sind stark gespalten, was die Einigung erschwert. Die ÖVP sieht in der Abgabe eine Belastung, Tourismusstaatssekretärin Elisabeth Zehetner pochte zuletzt auf eine rasche Einigung auf eine Senkung. Auch die NEOS sind kritisch zur aktuellen Ausgestaltung. Die FPÖ will eine gänzliche Streichung. Im Gegensatz dazu wollen die Grünen eine Weiterentwicklung und Valorisierung der Abgabe.

Budgetäre Bedenken des Finanzministeriums

Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) hatte zuletzt betont, dass er auf die 190 Mio. Euro aus der Steuer mit Sicherheit nicht verzichten könne. Er könne sich deshalb eine ersatzlose Streichung nicht vorstellen. Dies stellt ein enormes Hindernis für eine sofortige Abschaffung dar. Die Spannbreite zwischen der Forderung nach voller Streichung und dem festhalten an der vollen Einnahme ist daher enorm. Die Koalition muss nun einen Weg finden, der die Budgets entlastet und die Airlines nicht weiter abwandern lässt.