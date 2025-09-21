Verkehrsgefährdung in Klein-Neusiedl: Eltern fordern dringende Maßnahmen zum Schutz ihrer Kinder

Eltern der Volksschule in Klein-Neusiedl schlagen Alarm wegen gefährlicher Verkehrssituation. Rücksichtsloses Verhalten von Autofahrern und mangelnde Sicherung des Schutzweges gefährden die Schüler. Trotz erster Maßnahmen der Gemeinde fordern Eltern umfassendere Lösungen, insbesondere eine Ampel. Das Land Niederösterreich arbeitet an Maßnahmen, betont aber die Notwendigkeit, die Effektivität der Maßnahmen sorgfältig abzuwägen.

Eltern der Volksschule in Klein-Neusiedl schlagen Alarm wegen gefährlicher Verkehr ssituation für ihre Kinder. Rücksichtsloses Verhalten von Autofahrern, unzureichende Sicherung des Schutzweges und generelle Verkehr sprobleme gefährden die Sicherheit der Schüler. Ein Vorfall, bei dem ein Kind fast angefahren wurde, hat die Eltern dazu veranlasst, ihre Sorge öffentlich zu machen und dringende Maßnahmen zu fordern. Die Eltern, Claudia L. und Roman D.

, berichten von untragbaren Zuständen: Es gebe weder Tempo 30 noch eine Ampel oder ausreichende Sicherungsmaßnahmen an der Schule. Besonders gefährlich sei die Situation in den frühen Morgenstunden, wenn viele Kinder zum Hort oder zur Schule unterwegs sind. Die Nähe zum Flughafen und die dadurch bedingte hohe Verkehrsbelastung verstärken das Problem zusätzlich, da Klein-Neusiedl zwischen Fischamend und Schwadorf liegt. Die Eltern haben eine Petition initiiert, die bereits 194 Unterschriften sammelte und an das Verkehrsressort von Udo Landbauer übergeben wurde. Die Zuständigkeit für die Straße liegt beim Land Niederösterreich, da es sich um eine Landesstraße handelt. Die Gemeinde hat bereits erste Schritte unternommen, wie ein Halte- und Parkverbot vor dem Schutzweg und neue Bodenmarkierungen. Die Eltern halten diese Maßnahmen jedoch für unzureichend und fordern eine umfassendere Lösung, insbesondere eine Ampel.\Die seit der Übergabe der Petition verstrichene Zeit ohne wesentliche Verbesserungen hat die Eltern frustriert. Eine zunächst abgesagte Verkehrszählung wurde nach Intervention von Roman D. wieder aufgenommen, allerdings mit dem Hinweis, dass die erforderlichen Werte für eine Ampel voraussichtlich nicht erreicht würden. Die Eltern betonen, dass es um die Sicherheit ihrer Kinder gehe und schnelles Handeln unerlässlich sei. Roman D. unterstreicht zudem, dass die Gemeinde bereit wäre, die Kosten für eine Ampel selbst zu tragen, jedoch bisher keine Genehmigung vom Land Niederösterreich erhalten hat. In der Vergangenheit gab es bereits Versuche, den Zebrastreifen sicherer zu gestalten, die jedoch nicht ausreichten. Die Eltern sind besorgt, dass die derzeitigen Maßnahmen nicht ausreichen, um die Sicherheit der Kinder zu gewährleisten. Die fehlende Ampel und die allgemeine Verkehrssituation führen zu einer anhaltenden Gefährdung der Schüler. Die Eltern fordern eine rasche und effektive Lösung, um das Risiko zu minimieren. Die Gemeinde hat bereits erste Schritte unternommen, jedoch fordern die Eltern umfassendere Maßnahmen, um die Sicherheit ihrer Kinder zu gewährleisten. Die Kommunikation zwischen Gemeinde und Land scheint die Umsetzung effektiver Maßnahmen zu verlangsamen, was die Sorge der Eltern weiter verstärkt.\Das Büro des NÖ-Verkehrslandesrats Udo Landbauer reagierte auf die Anfrage und betonte, dass die Sicherheit der Kinder ein zentrales Anliegen sei. Es wurden konkrete Schritte in Zusammenarbeit mit der Gemeinde, der Abteilung Raumordnung und Fachleuten unternommen. Dazu gehören eine Verkehrsberatung vor Ort, die Prüfung einer Ampellösung anhand einer neuen Verkehrszählung und die Verbesserung der Beschilderung und Sichtbarkeit am Zebrastreifen. Laut dem Büro von Landbauer werden auch alternative Maßnahmen in Betracht gezogen, da Studien zeigen, dass selten genutzte Ampeln sogar eine zusätzliche Gefahr darstellen können. Weitere vorgeschlagene Maßnahmen sind die Verbesserung der Sicht auf den Schutzweg durch Entfernung von Parkplätzen, der Ausbau der Beschilderung und Bodenmarkierungen sowie die Prüfung einer Tempo-30-Zone, die Einführung eines Schülerlotsendienstes und die Aufstellung von Kinderfiguren. Das Büro von Landbauer bekräftigt, dass man auf eine Vielzahl sinnvoller Maßnahmen setzt, um die Aufmerksamkeit der Autofahrer zu erhöhen und den Kindern mehr Sicherheit auf ihrem Schulweg zu geben. Das Land Niederösterreich scheint sich der Problematik bewusst zu sein und bemüht sich um eine Lösung, betont aber die Notwendigkeit, die Effektivität der Maßnahmen sorgfältig abzuwägen und zu gewährleisten, dass die gewählten Maßnahmen tatsächlich die Sicherheit der Kinder verbessern





Verkehrssicherheit Schulweg Klein-Neusiedl Elterninitiative Ampel

