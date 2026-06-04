Verkehrsdelikte im EU‑Ausland: Strafen, Fallstricke und Tipps für Reisende

Wie sich Verkehrsregeln und Bußgelder in europäischen Urlaubsregionen von Österreich unterscheiden und welche Maßnahmen Reisende ergreifen können, um hohe Kosten zu vermeiden.

Wer mit dem Auto oder Motorrad in europäische und mediterrane Urlaubsregionen reist, sollte sich vorab gründlich über die jeweiligen Verkehrsbestimmungen informieren. Die Regeln für Geschwindigkeit, Alkohol, Parken und Handygebrauch unterscheiden sich häufig stark von den österreichischen Vorgaben und können bei Missachtung schnell zu hohen Geldbußen oder sogar zum Verlust des Fahrzeugs führen.

Im Gespräch erklärt die ÖAMTC‑Juristin Verena Pronebner, dass Unwissenheit im Ausland keinerlei Schutz vor Strafen bietet. Deshalb rät der ÖAMTC, bereits vor Antritt der Reise die wichtigsten lokalen Vorschriften zu prüfen und gedruckte oder digitale Kopien mitzuführen. So können böse Überraschungen - etwa ein plötzliches Abschleppen des Wagens wegen zu hohen Alkoholwertes - vermieden werden. In Italien wird das Fahrzeug bei einem Blutalkoholwert von 1,5 Promille oder höher beschlagnahmt, sofern der Fahrer als Eigentümer des Wagens eingetragen ist.

In Spanien hingegen kann bereits ein Promillewert von 1,2 zu einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Monaten führen. Schon ab 0,5 Promille drohen in beiden Ländern Geldstrafen von mindestens 500 Euro, in Deutschland ebenfalls ab 0,5 Promille gibt es Baulasten von rund 500 Euro. Die Bußgelder für Geschwindigkeitsüberschreitungen variieren stark: In Norwegen kostet eine Überschreitung von 20 km/h mindestens 750 Euro, während in Schweden die gleiche Tat mit 225 Euro geahndet wird.

In Italien liegt das Minimum bei 175 Euro, nachts steigt die Strafe um ein Drittel. Wer in Norwegen mit 50 km/h über dem Tempolimit fährt, muss mit mindestens 1.365 Euro rechnen. Parkverstöße und Handynutzung sind weitere Stolperfallen. In Spanien können falsch parkende Fahrzeuge bis zu 200 Euro Bußgeld erhalten, in Ungarn liegen die Kosten bei etwa 400 Euro.

Kroatische Behörden schicken häufig Jahre nach dem Urlaub Mahnungen über rund 200 Euro, weil das Parkticket nicht lösen wurde - ein Beweisfoto des Tickets und eine fünfjährige Aufbewahrung des Zahlungsnachweises sind daher empfehlenswert. Das Telefonieren ohne Freisprecheinrichtung wird in Frankreich mit mindestens 135 Euro, in Italien mit mindestens 250 Euro und in Spanien ab 200 Euro bestraft.

Sicherheitsgurte sind ebenfalls teurer als in Österreich: Während hierzulande mindestens 50 Euro fällig werden, verlangt Spanien bereits ab 200 Euro und Griechenland bis zu 350 Euro. Für Motorradfahrer gilt in Griechenland eine strenge Helmpflicht, deren Missachtung nicht nur zu hohen Geldstrafen, sondern auch zu einem Führerscheinentzug führen kann. Offene Strafen aus anderen EU‑Ländern werden in Österreich eingetrieben und können bei einer erneuten Einreise erneut Probleme verursachen.

Pronebner empfiehlt, ausländische Bußgelder möglichst sofort vor Ort zu begleichen und die Zahlungsbestätigung aufzubewahren, da viele Länder - so Spanien mit 50 % Rabatt bei Zahlung innerhalb von 20 Tagen und Italien mit 30 % Rabatt bei Zahlung innerhalb von fünf Tagen - erhebliche Nachlässe gewähren. Wer zu spät zahlt, riskiert dagegen häufig eine Verdopplung des ursprünglichen Betrags





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