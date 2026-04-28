Verkehrschaos über das verlängerte Wochenende erwartet

Wegen Ausflugsverkehrs, Maiaufmärschen und einer autofreien Zone am Ossiacher See warnt der ARBÖ vor Staus und Verkehrsbehinderungen über das verlängerte Wochenende rund um den 1. Mai.

Das verlängerte Wochenende rund um den Staatsfeiertag am 1. Mai wird voraussichtlich von erhöhtem Verkehrsaufkommen geprägt sein. Der ARBÖ warnt vor Stau s, Sperren und Umleitungen aufgrund von Ausflugsverkehr, Maiaufmärschen und der verkehrsfreien Zone rund um den Ossiacher See .

Insbesondere auf den Hauptverkehrsrouten in und um die Landeshauptstädte sowie auf den Stadtein- und Stadtausfahrten sind lange Staus zu erwarten. Die erste größere Reisewelle wird am Donnerstag, 30. April, ab dem frühen Nachmittag erwartet, insbesondere auf der Westautobahn (A1) rund um Wien, St. Pölten, Linz und Salzburg, der Pyhrnautobahn (A9) im Großraum Graz und der Inntalautobahn (A12) im Tiroler Unterland und um Innsbruck. Die Rückreise am Sonntag, 3.

Mai, wird voraussichtlich auf den gleichen Strecken, jedoch in umgekehrter Richtung, stattfinden. Die ARBÖ empfiehlt, je nach Wetterlage, mit einer späteren Rückreise zu rechnen, da schönes Wetter die Rückreise verzögern kann. In Wien findet am 1. Mai der traditionelle Maiaufmarsch der SPÖ Wien statt, der zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führen wird.

Die Bezirksorganisationen ziehen im Sternmarsch aus den Bezirken in die Innenstadt. Der ARBÖ rechnet mit Sperren auf und rund um die Ringstraße, die voraussichtlich ab 8:00 Uhr abschnittsweise eingerichtet werden. Betroffen sein werden insbesondere der Bereich zwischen Julius-Raab-Platz und Universität sowie später der Abschnitt Stadiongasse bis Universität. Der Verkehr wird großräumig über die Zweierlinie umgeleitet.

Auch entlang der Anmarschwege der Bezirksorganisationen sind kurzfristige Sperren und Anhaltungen durch die Polizei möglich, beispielsweise auf dem Gürtel, dem Franz-Josefs-Kai, der Favoritenstraße oder der Mariahilfer Straße. Die Wiener Linien rechnen ebenfalls mit Sperren, Kurzführungen oder Umleitungen im Bereich der Ringlinien. Reisende, die nicht am Maiaufmarsch teilnehmen, sollten die Wiener Innenstadt am Freitagvormittag möglichst meiden. Auch in Linz und Graz sind Verkehrsbehinderungen im Zusammenhang mit Maiaufmärschen zu erwarten.

In Linz startet der 1. Mai-Festzug um 9:00 Uhr beim Volksgarten und führt über die Landstraße zum Hauptplatz. In Graz führt der Aufmarsch vom Bereich Volksgarten/Lendpavillon in Richtung Hauptplatz. Am Sonntag, 3.

Mai, findet der 21. Radler- und Skater-Erlebnistag 'Ossiacher See autofrei' statt, bei dem die Strecke rund um den See zwischen 10:00 und 15:00 Uhr für den motorisierten Verkehr gesperrt wird. Betroffen sind die Ossiacher Straße (B94), die Ossiacher Südufer Landesstraße (L49) sowie die Bleistättermoor Landesstraße (L50) im Bereich Steindorf/Ossiach. Der ARBÖ rät, den Bereich rund um den Ossiacher See am Sonntagvormittag und in den frühen Nachmittagsstunden großräumig zu umfahren.

Reisende sollten für das verlängerte Wochenende, insbesondere am Donnerstag ab dem Nachmittag und am Sonntag ab dem frühen Nachmittag, mehr Zeit einplanen und sich über aktuelle Verkehrsinformationen informieren





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