Verkehrsbelastung im Ländle: A14 zwischen Dornbirn und Hohenems, Rheintal-Autobahn, Hauptreisetag am Samstag, Baustellen, Hauptstauzeiten

Der verlängerte Wochenende bringt für viele Vorarlberger vor allem auf der Rheintal-Autobahn (A14) zu einer Belastungsprobe. Besonders am Samstag sollten Autofahrer viel Geduld mitbringen, da der Abschnitt zwischen Dornbirn und Hohenems stark belastet ist. Mehrere Baustellen entlang der A14 sorgen zusätzlich für Behinderungen. Der heutige Samstag gilt als Hauptreisetag des verlängerten Wochenendes und wird stark belastet sein, vor allem auf den Nord-Süd-Verbindungen Richtung Adria, Brenner, Tauernroute und Kroatien. Auch in Wien ist wegen einer Baustelle auf der A23 am Knoten Prater mit Verzögerungen zu rechnen. Der ADAC rechnet mit den stärksten Stauzeiten am Samstag zwischen etwa 10 und 15 Uhr. Am Pfingstmontag wird ab Mittag mit starkem Rückreiseverkehr gerechnet. Verzögerungen sind nicht nur auf der A14 möglich, sondern auch auf zahlreichen Zubringerstraßen, wenn Ausflugs- und Rückreiseverkehr zusammentreffen.

Der verlängerte Wochenende bringt für viele Vorarlberger vor allem auf der Rheintal-Autobahn (A14) zu einer Belastungsprobe. Besonders am Samstag sollten Autofahrer viel Geduld mitbringen, da der Abschnitt zwischen Dornbirn und Hohenems stark belastet ist.

Mehrere Baustellen entlang der A14 sorgen zusätzlich für Behinderungen. Der heutige Samstag gilt als Hauptreisetag des verlängerten Wochenendes und wird stark belastet sein, vor allem auf den Nord-Süd-Verbindungen Richtung Adria, Brenner, Tauernroute und Kroatien. Auch in Wien ist wegen einer Baustelle auf der A23 am Knoten Prater mit Verzögerungen zu rechnen. Der ADAC rechnet mit den stärksten Stauzeiten am Samstag zwischen etwa 10 und 15 Uhr.

Am Pfingstmontag wird ab Mittag mit starkem Rückreiseverkehr gerechnet. Verzögerungen sind nicht nur auf der A14 möglich, sondern auch auf zahlreichen Zubringerstraßen, wenn Ausflugs- und Rückreiseverkehr zusammentreffen





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